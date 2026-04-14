Em 2026, Pedro Henrique soma dois gols em 11 jogos pelo Paysandu - Jorge Luís Totti / Paysandu

Em 2026, Pedro Henrique soma dois gols em 11 jogos pelo PaysanduJorge Luís Totti / Paysandu

Publicado 14/04/2026 12:33

Rio - O Flamengo fez uma nova proposta e se aproximou da contratação de Pedro Henrique, joia do Paysandu. O Rubro-Negro pagará R$ 3 milhões por 85% dos direitos do volante, que assinará vínculo por três temporadas. As informações são do site 'ge'.

A princípio, a ideia do clube carioca é trazê-lo para integrar o sub-20. O garoto de 18 anos faz parte do elenco principal do time paraense desde o ano passado.

No Brasil, o jovem já havia recebido ofertas de Internacional e Fortaleza. Estrela Amadora e Braga, de Portugal, também buscaram um acordo, mas sem sucesso.

Pedro Henrique é um dos destaques do Paysandu, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, soma dois gols em 11 jogos, sendo nove como titular.