Em 2026, Pedro Henrique soma dois gols em 11 jogos pelo PaysanduJorge Luís Totti / Paysandu
Flamengo faz nova proposta e avança para contratar joia do Paysandu
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Cerimônia aconteceu após treino aberto à imprensa, no CT Ninho do Urubu, nesta terça-feira (14)
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