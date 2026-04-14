Saúl em treino no Ninho do Urubu - Gilvan de Souza/Flamengo

Saúl em treino no Ninho do UrubuGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 14/04/2026 13:49

Rio - Às vésperas do jogo contra o Independiente Medellín-COL, pela Libertadores, o técnico Leonardo Jardim pode ter dois reforços no elenco. Um deles é Saúl, que volta de cirurgia no calcanhar esquerdo e pode ser relacionado. O outro é Everton Cebolinha, que sofreu uma fratura na costela contra o RB Bragantino e treinou normalmente com o grupo. Pulgar e Jorginho, lesionados, seguem indisponíveis.

O meio-campista espanhol está evoluindo fisicamente após a cirurgia no calcanhar. As dores na região diminuíram e o período de recuperação definido pelo departamento médico já foi cumprido. Agora, a decisão de relacionar Saúl ou não está nas mãos do treinador.

Sobre o ponta, o treino desta quarta (14) mostrou que ele é outro a apresentar evolução física animadora, pois participou da atividade no campo normalmente e demonstrou bom desempenho nas situações de "um para um". A previsão para a recuperação da fratura na costela era de três a quatro semanas, das quais Cebolinha já cumpriu duas. A comissão técnica avalia incluí-lo nos relacionados para o jogo.

Apesar dos possíveis reforços, Leonardo Jardim contará com dois desfalques importantes no meio-campo. O chileno Pulgar, com luxação no ombro direito, também sofrida contra o RB Bragantino, está em estágio menos avançado da recuperação e, no momento, tem feito trabalhos na academia do clube.

Jorginho é outro que, com lesão na panturrilha esquerda, segue fora. O volante é tratado com mais cautela pelo departamento médico e também tem somente treinado na academia. Sua contusão aconteceu na partida contra o Santos, no dia 5 de abril, e o ítalo-brasileiro será reavaliado durante a semana, mas ainda não tem previsão de retorno.

O Flamengo enfrenta o Independiente Medellín-COL nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 2ª rodada da Libertadores. Vindo de vitória na estreia, o Mais Querido é líder isolado do Grupo A, que também conta com Estudiantes-ARG e Cusco-PER.