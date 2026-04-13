Carrascal foi expulso direto por carrinho no lateral Guga, no Fla-Flu - Gilvan de Souza/Flamengo

Carrascal foi expulso direto por carrinho no lateral Guga, no Fla-FluGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 13/04/2026 18:00

Rio - A expulsão no Fla-Flu do último domingo (12) não foi bom negócio para o meia rubro-negro Jorge Carrascal. Assim como quando recebeu um vermelho na Supercopa do Brasil, o colombiano será multado pela diretoria do Flamengo por imprudência no lance. Além disso, justamente por conta da suspensão anterior, contra o Corinthians, o jogador terá recurso julgado e pode ficar de fora por mais quatro jogos.

Em virtude do vermelho direto contra o Fluminense, Carrascal terá uma parte de seu salário cortada pela diretoria rubro-negra, que usa como justificativa a irresponsabilidade do atleta no lance, e já aplicou a mesma pena a outros jogadores nas últimas temporadas — Wallace Yan, Plata, Pulgar e o próprio colombiano, no caso anterior.

Além disso, o meia ficará de fora da próxima partida do Mais Querido no Brasileirão, por suspensão automática, contra o Bahia, no Maracanã. Porém, estes não são os únicos problemas de Carrascal neste momento. Isto, pois a expulsão na Supercopa também segue rendendo novos capítulos.

Na última semana, o atleta rubro-negro foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre o cartão vermelho no lance com Breno Bidon, do Corinthians, e foi penalizado com quatro jogos de suspensão.

Em resposta, nos próximos dias, o colombiano retornará ao Tribunal com recurso. Caso a suspensão seja retirada, o Flamengo só perderá Carrascal na partida contra o Bahia, pela expulsão no Fla-Flu. Se a punição for mantida, o meia poderá perder outros quatro jogos, incluindo um clássico contra o Vasco pelo Brasileirão.

Com o meia à disposição, pois a suspensão só vale para torneios organizados pela CBF, o Flamengo volta a campo nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Independiente Medellín-COL, no Maracanã, pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. O Mais Querido soma três pontos e lidera o grupo A, que também conta com Estudiantes-ARG e Cusco-PER.