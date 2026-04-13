Lucas Paquetá foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre no Fla-Flu - Divulgação / Flamengo

Lucas Paquetá foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre no Fla-FluDivulgação / Flamengo

Publicado 13/04/2026 15:53

O Flamengo volta a ter um técnico português com um coringa no elenco. Se o apelido dado por Jorge Jesus a Gerson pegou em 2019 entre a torcida, agora é a vez de Leonardo Jardim pensar o mesmo sobre Lucas Paquetá.



já atuou como ponta saindo da direita para o meio, como um camisa 10 e como segundo volante, função que fez na

Com a possibilidade de fazer mais de uma função, o camisa 20 tem a versatilidade como um ponto a favor para ser titular. Com o novo comandante,, função que fez na vitória por 2 a 1 no Fla-Flu

A grande atuação, sendo importante na saída de bola e também na criação das jogadas rendeu elogios.



"Ele (Paquetá) pode atuar em várias posições, fez isso ao longo da carreira. Pode ser um segundo volante, um meia mais ofensivo… É um jogador coringa, pode jogar em diferentes funções. Tem evoluído e vai nos ajudar nessas posições", avaliou Leonardo Jardim.



Apesar dessa versatilidade, Lucas Paquetá já admitiu que se sente melhor jogando na atual posição de segundo volante. Entretanto, no Flamengo, tem a concorrência principalmente de Jorginho, que está machucado e por isso abriu espaço para o companheiro.