Léo Pereira cantando o hino do Brasil antes da partida contra o FluminenseGilvan de Souza / Flamengo
"Para nós, jogadores do Flamengo e do Fluminense, [o adiamento] foi importante. A gente teve esse atraso de voo e fica muito grato pelo Fluminense ter aceitado esse pedido. É importante até pelo espetáculo. Primeiramente, vem o lado humano, vem o lado do atleta que precisa desse descanso. A gente sabe como o Campeonato Brasileiro e o calendário brasileiro são massacrantes para os atletas. Assim como teve esse bom senso da parte deles, quando eles precisarem, a gente também vai ter", disse.
Inicialmente marcado para sábado (11), o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12) devido a um pedido do Rubro-Negro. O clube estreou na Libertadores contra o Cusco na quarta-feira. A partida acabou quase 23h30 (de Brasília). O voo atrasou e a delegação pousou no Galeão perto de 19h20 (de Brasília) desta quinta-feira (9). Em nota, a CBF informou que atendeu "pedido dos dois clubes".
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Convocação para a Copa
"A Seleção é consequência do meu trabalho no Flamengo, da minha constância. Então, eu estou pensando muito no próximo jogo, acho que as coisas estão se encaminhando bem aqui, eu tenho chance de estar lá, mas eu preciso estar bem aqui primeiro", destacou.
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