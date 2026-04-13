Léo Pereira cantando o hino do Brasil antes da partida contra o Fluminense - Gilvan de Souza / Flamengo

Léo Pereira cantando o hino do Brasil antes da partida contra o FluminenseGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/04/2026 13:14





"Para nós, jogadores do Flamengo e do Fluminense, [o adiamento] foi importante. A gente teve esse atraso de voo e fica muito grato pelo Fluminense ter aceitado esse pedido. É importante até pelo espetáculo. Primeiramente, vem o lado humano, vem o lado do atleta que precisa desse descanso. A gente sabe como o Campeonato Brasileiro e o calendário brasileiro são massacrantes para os atletas. Assim como teve esse bom senso da parte deles, quando eles precisarem, a gente também vai ter", disse.



Inicialmente marcado para sábado (11), o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12) devido a um pedido do Rubro-Negro. O clube estreou na Libertadores contra o Cusco na quarta-feira. A partida acabou quase 23h30 (de Brasília). O voo atrasou e a delegação pousou no Galeão perto de 19h20 (de Brasília) desta quinta-feira (9). Em nota, a CBF informou que atendeu "pedido dos dois clubes".



LEIA MAIS: Memes! Torcedores do Flamengo zoam Fluminense após Pedro marcar dois gols no clássico Rio — O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, agradeceu ao Fluminense por aceitar o adiamento do clássico entre as equipes. Na zona mista do Maracanã, o defensor comentou que a mudança beneficiou os dois times, destacou como o calendário do futebol brasileiro é desgastante para todos os atletas e comentou, ainda, sobre o seu momento atual e a expectativa de convocação para a Copa do Mundo."Para nós, jogadores do Flamengo e do Fluminense, [o adiamento] foi importante. A gente teve esse atraso de voo e fica muito grato pelo Fluminense ter aceitado esse pedido. É importante até pelo espetáculo. Primeiramente, vem o lado humano, vem o lado do atleta que precisa desse descanso. A gente sabe como o Campeonato Brasileiro e o calendário brasileiro são massacrantes para os atletas. Assim como teve esse bom senso da parte deles, quando eles precisarem, a gente também vai ter", disse.Inicialmente marcado para sábado (11), o jogo entre Flamengo e Fluminense, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi adiado para domingo (12) devido a um pedido do Rubro-Negro. O clube estreou na Libertadores contra o Cusco na quarta-feira. A partida acabou quase 23h30 (de Brasília). O voo atrasou e a delegação pousou no Galeão perto de 19h20 (de Brasília) desta quinta-feira (9). Em nota, a CBF informou que atendeu "pedido dos dois clubes".

"A gente ganhou um dia a mais de recuperação, não é nem de descanso. A gente ganha um dia a mais de recuperação, que é muito importante. O calendário é, assim, pesado para os atletas e quanto mais os clubes se ajudarem, todo mundo ganha. Não só os jogadores com descanso, mas também o público com futebol de qualidade e pegado, como foi o de hoje", afirmou.

Convocação para a Copa

Questionado sobre uma possível convocação para a Copa do Mundo, Léo Pereira disse que o seu bom momento dentro de campo é fruto do apoio da sua família e companheiros e ressaltou como é necessário pensar no Flamengo primeiro.



"A Seleção é consequência do meu trabalho no Flamengo, da minha constância. Então, eu estou pensando muito no próximo jogo, acho que as coisas estão se encaminhando bem aqui, eu tenho chance de estar lá, mas eu preciso estar bem aqui primeiro", destacou.