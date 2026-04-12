Pedro comemora um dos seus gols contra o Fluminense, neste domingo (12) - Adriano Fontes / Flamengo

Pedro comemora um dos seus gols contra o Fluminense, neste domingo (12)Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 12/04/2026 20:30

Rio — O atacante Pedro se isolou como o maior artilheiro do Flamengo no século, com 163 gols, após marcar dois em cima do Fluminense neste domingo (12), no Maracanã, na vitória por 2 a 1 . O atleta também passou a liderar a lista de jogadores que mais marcaram pelo clube em jogos do Brasileirão na era dos pontos corridos, com 72 gols. Em entrevista após o jogo, ele considerou os feitos "gratificantes".

"Eu só tenho que agradecer a Deus por cada marca que eu atinjo aqui no Flamengo. Mais uma vez atingindo essa marca, que é especial pra mim, é gratificante. Um sonho que eu realizo, que Deus faz muito mais do que um dia eu sonhei na minha vida, e hoje foi prova disso", destacou.

O jogador também analisou a partida e avaliou que apesar da pressão sofrida pelo time no fim, a atuação do time foi boa.

"Um jogo muito bom individualmente e coletivamente também. Depois do segundo gol, a gente abaixou um pouco. Não pode acontecer. Chamamos o time deles para a nossa defesa, acabaram fazendo o gol e complicando um pouco a partida ali no final. Mas pelo contexto, foi muito bom. Primeiro tempo excelente dominando o jogo. No segundo tempo, começamos também dominando", disse.



O centroavante também detalhou como foi o golaço que abriu o placar, logo aos seis minutos. Ele encobriu o Fábio da intermediária. "Eu vi que ele [Fábio] saiu do gol para chutar a bola pra frente, e eu fiquei pensando: 'Se a bola vier em mim, eu vou girar e bater'. E foi o que aconteceu. Ela voltou em mim e eu pude dominar rápido com a coxa e chutar. Foi um lance muito rápido, nem olhei pro gol, eu girei batendo já na intuição de que o gol tava mais pra lá e fui feliz na finalização."



O Flamengo volta a campo para enfrentar o Independiente Medellín, nesta quinta-feira (16), às 21h30, pela Libertadores.