Alex Sandro em ação pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Alex Sandro em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 12/04/2026 16:15

Rio — O Flamengo divulgou os relacionados para o clássico contra o Fluminense deste domingo (12). A grande novidade é o retorno de Alex Sandro, que estava se recuperando de lesão na coxa direita. O jogo será às 18h, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O Rubro-Negro também informou, por comunicado, que Pulgar e Cebolinha continuam se recuperando de lesões no ombro direito e na costela, respectivamente.



Jorginho está seguindo o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico, enquanto Saúl, que ainda não atuou em 2026, já realiza trabalhos em campo com o restante do grupo.



Confira os #relacionados do MENGÃO para a partida contra o Fluminense pelo Brasileirão!



INGRESSOS

Garanta o seu lugar em https://t.co/v88Ej8R0yY. pic.twitter.com/oD1DibqRp2 — Flamengo (@Flamengo) April 12, 2026

Confira os relacionados

Goleiros: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Vitão;

Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, De la Cruz, Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Luiz Felipe;

Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan;