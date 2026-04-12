Alex Sandro em ação pelo FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
O Rubro-Negro também informou, por comunicado, que Pulgar e Cebolinha continuam se recuperando de lesões no ombro direito e na costela, respectivamente.
Jorginho está seguindo o cronograma de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico, enquanto Saúl, que ainda não atuou em 2026, já realiza trabalhos em campo com o restante do grupo.
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Defensores: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Varela e Vitão;
Meio-campistas: Arrascaeta, Carrascal, De la Cruz, Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Luiz Felipe;
Atacantes: Bruno Henrique, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan;
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