Mais Querido marcou 14 gols em 8 jogos com Jardim - Gilvan de Souza/Flamengo

Mais Querido marcou 14 gols em 8 jogos com JardimGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/04/2026 13:10 | Atualizado 12/04/2026 13:21

Rio - O clássico entre Fluminense e Flamengo, neste domingo (12), marca o encontro de dois dos ataques mais poderosos do futebol brasileiro no momento. Pouco mais de um mês após o último embate entre os dois, na final do Cariocão — estreia de Leonardo Jardim —, rivais disputam a ponta em estatística, mas o Rubro-Negro leva a melhor.

Desde que o treinador português estreou, no dia 8 de março, nenhum ataque da elite do futebol brasileiro marcou mais gols que o Flamengo. Foram 14 bolas na rede em oito jogos sob comando de Jardim, que contabiliza apenas uma derrota no período, contra o RB Bragantino.

De lá para cá, o Rubro-Negro venceu cinco partidas — sendo duas delas por 3 a 0, contra Botafogo e Remo — e empatou outras duas. Os 14 gols do Flamengo de Jardim nos últimos 35 dias superam equipes que vivem grande fase, como o Vasco de Renato Gaúcho e o próprio Fluminense de Zubeldía.

Veja lista dos melhores ataques da Série A desde a estreia de Jardim

1º - Flamengo (14 gols em 8 jogos)

2º - Athletico-PR (13 gols em 7 jogos)

3º - Vasco (13 gols em 8 jogos)

4º - Fluminense (12 gols em 8 jogos)

5º - Palmeiras (12 gols em 8 jogos)

6º - Bahia (11 gols em 7 jogos)

7º - Botafogo (10 gols em 8 jogos)

8º - São Paulo (10 gols em 8 jogos)

9º - Cruzeiro (10 gols em 8 jogos)

10º - Atlético-MG (9 gols em 9 jogos)



Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 11ª rodada do Brasileirão. Este Fla-Flu não só é confronto direto na lista de melhores ataques desde a decisão do estadual, como também na tabela do Brasileirão. No momento, o Tricolor ocupa a 2ª posição, enquanto o Rubro-Negro está em 6º lugar, três pontos atrás do rival, com um jogo a menos.