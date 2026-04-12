Centroavante joga atualmente pelo Fulham, da Inglaterra - Henry Nichols/AFP

Centroavante joga atualmente pelo Fulham, da InglaterraHenry Nichols/AFP

Publicado 12/04/2026 11:20

Rio - Em meio à busca por um centroavante para disputar a vaga com Pedro, o Flamengo foi lembrado com carinho por jóia da base, atualmente no futebol inglês, que não escondeu a vontade de voltar ao clube. Trata-se de Rodrigo Muniz, do Fulham, que se declarou ao Mais Querido em entrevista à 'ESPN'.

"Eu tenho uma conexão muito forte com o Flamengo, ainda tenho amigos que jogam lá. Tenho um carinho especial, eu sou cria do clube. Eu tenho vontade de voltar, até por ser brasileiro. Por essa vontade que eu tenho de jogar futebol, com certeza iria voltar, sim", disse Muniz.

O centroavante foi artilheiro do Brasileirão sub-20 em 2019 e estreou pelo profissional no Cariocão de 2020, ainda com Jorge Jesus. Após a saída do treinador português, Rodrigo Muniz foi emprestado ao Coritiba e só foi explodir de vez pelo Rubro-Negro quando voltou.

Em 2021, sob comando de Rogério Ceni, o atacante se destacou no estadual e passou a ter mais chances no Brasileirão, chamando a atenção do Fulham, da Inglaterra, que se interessou em contar com ele no elenco. Rodrigo Muniz deixou o Flamengo com 10 gols em 32 partidas e sua volta à Gávea já foi especulada diversas vezes.