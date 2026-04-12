Centroavante joga atualmente pelo Fulham, da InglaterraHenry Nichols/AFP
Cria do Ninho confessa desejo de voltar ao Flamengo: ‘Conexão muito forte’
Jogador de 24 anos conquistou o Brasileirão e a Supercopa do Brasil pelo Rubro-Negro
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Restam poucos detalhes para que o vínculo seja assinado
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Flamengo monitora lateral-esquerdo Caio Henrique, ex-Fluminense
Brasileiro está no Mônaco, da França, desde 2020
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