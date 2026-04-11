Bruno Henrique em treino pelo Flamengo nesta sexta-feira (10) - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Henrique em treino pelo Flamengo nesta sexta-feira (10)Adriano Fontes / Flamengo

Publicado 11/04/2026 14:41





. Na ocasião, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que a intenção é ficar com o atleta "até quando ele queira jogar bola".



"É um cara muito importante para o elenco, para unidade do grupo. É um jogador que incorpora na essência aquilo que a gente acredita que sejam os valores rubro-negros. O lugar dele é aqui", disse o mandatário na época. Rio — O Flamengo encaminhou a renovação de contrato do atacante Bruno Henrique até dezembro de 2027. Restam poucos detalhes para que o vínculo seja assinado, mas já existe um acordo verbal entre o jogador e o clube, segundo o jornalista Venê Casagrande. O Rubro-Negro iniciou as tratativas no fim de março . Na ocasião, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, afirmou que a intenção é ficar com o atleta "até quando ele queira jogar bola"."É um cara muito importante para o elenco, para unidade do grupo. É um jogador que incorpora na essência aquilo que a gente acredita que sejam os valores rubro-negros. O lugar dele é aqui", disse o mandatário na época.

Ídolo rubro-negro

Bruno Henrique é, ao lado de Arrascaeta, o jogador mais vitorioso da história do Flamengo. Os dois foram campeões em 18 oportunidades, conquistando três Libertadores, três Campeonatos Brasileiros, duas Copas do Brasil, seis Campeonatos Cariocas, três Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.



O atacante chegou ao Flamengo em 2019 e entrou em campo em 352 partidas, anotando 113 gols e 60 assistências com a camisa do Rubro-Negro.