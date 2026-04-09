Mesmo na altitude, Bruno Henrique incomodou os zagueiros com investidas em velocidade - Gilvan de Souza / Flamengo

Mesmo na altitude, Bruno Henrique incomodou os zagueiros com investidas em velocidadeGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 09/04/2026 08:14

Rio — O atacante Bruno Henrique foi uma peça fundamental na vitória do Flamengo sobre o Cusco por 2 a 0, na estreia do clube na Copa Libertadores, nesta quarta-feira (8). Escalado como a opção mais avançada no campo, o jogador marcou o gol que abriu o placar, de cabeça, aos 14 minutos do segundo tempo, e incomodou os zagueiros o jogo inteiro.



Até ser substituído por Pedro, aos 40 minutos do segundo tempo, ele finalizou três vezes, duas delas no gol. O atleta de 35 anos, mesmo em uma altitude de 3.350 metros, conseguiu explorar as costas da defesa adversária com investidas em velocidade e gerar perigo.



Em entrevista ao "ge" depois do jogo, Bruno Henrique falou sobre as condições do jogo. "[Eu] senti um pouquinho [a altitude], mas em prol do Flamengo, a gente faz o que pode, dá a vida, raça para a gente poder conquistar os três pontos, e isso a gente fez hoje dentro de campo mais uma vez", disse.

Ele também detalhou a análise de Leonardo Jardim, que o escalou de titular pela primeira vez desde que chegou ao clube. "O Mister falou com a gente ontem, no preparatório para esse jogo, que ia ser uma partida de bola longa, que não era para a gente entrar no jogo deles, porque era isso que eles queriam. Jogo de vai, volta e a gente posicionado, saindo do contra-ataque, íamos tirar vantagem."



Bruno Henrique entrou como titular pela primeira vez desde o jogo contra o Botafogo, no último dia 15 de fevereiro, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Ele ficou afastado dos gramados por quase dois meses e voltou a campo contra o Santos, no último domingo (5), quando jogou por 25 minutos.