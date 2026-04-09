Mesmo na altitude, Bruno Henrique incomodou os zagueiros com investidas em velocidadeGilvan de Souza / Flamengo
Até ser substituído por Pedro, aos 40 minutos do segundo tempo, ele finalizou três vezes, duas delas no gol. O atleta de 35 anos, mesmo em uma altitude de 3.350 metros, conseguiu explorar as costas da defesa adversária com investidas em velocidade e gerar perigo.
Em entrevista ao "ge" depois do jogo, Bruno Henrique falou sobre as condições do jogo. "[Eu] senti um pouquinho [a altitude], mas em prol do Flamengo, a gente faz o que pode, dá a vida, raça para a gente poder conquistar os três pontos, e isso a gente fez hoje dentro de campo mais uma vez", disse.
Bruno Henrique entrou como titular pela primeira vez desde o jogo contra o Botafogo, no último dia 15 de fevereiro, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. Ele ficou afastado dos gramados por quase dois meses e voltou a campo contra o Santos, no último domingo (5), quando jogou por 25 minutos.
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