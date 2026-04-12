Último Fla-Flu terminou em 0 a 0, com vitória rubro-negra nos pênaltis - Gillvan de Souza/Flamengo

Último Fla-Flu terminou em 0 a 0, com vitória rubro-negra nos pênaltisGillvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/04/2026 09:20

Rio - Fluminense e Flamengo vêm a campo neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no Maracanã, em clássico válido pela 11ª rodada do Brasileirão. Partida é considerada um confronto direto, já que apenas três pontos separam os rivais na tabela, e já começa com polêmica, por conta da mudança de data e horário — em virtude de atraso no voo do Rubro-Negro, do Peru para o Brasil.

Onde assistir

Fla-Flu terá transmissão ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).

Como vem o Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras vem de tropeço na estreia da Libertadores — empate em 0 a 0 contra o Deportivo La Guaira, na Venezuela —, mas vive bom momento no Brasileirão, no qual ocupa o 2º lugar, a 5 pontos do líder Palmeiras.

Buscando manter o bom retrospecto em clássicos — sete vitórias em 12 jogos —, Luis Zubeldía terá três desfalques por lesão: Matheus Reis, Nonato e Bernal. No ataque, Serna foi testado em treino e pode ser novidade.

A provável escalação do Fluminense é: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules, Luciano Acosta e Savarino (Serna); Canobbio e John Kennedy.

Como chega o Flamengo

O Mais Querido vem de vitória na estreia da Libertadores — 2 a 0 contra o Cusco, do Peru, em altitude de 3.350 metros — e tenta subir na tabela do Brasileirão, no qual é 5º colocado, com um jogo a menos em relação aos rivais. Com problemas logísticos, o Rubro-Negro pediu e conseguiu o adiamento do clássico, que estava marcado para o sábado (11).

Reencontrando o adversário da estreia após pouco mais de um mês, Leonardo Jardim terá quatro desfalques: Jorginho e Pulgar, fora contra o Cusco; e Saúl e Cebolinha, próximos de retornar de lesão. Alex Sandro pode voltar ao time

O Flamengo deve ir a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, Carrascal, Paquetá e Arrascaeta; Samuel Lino e Pedro.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)