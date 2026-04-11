Cristiano Ronaldo defende o Al-Nassr, da Arábia SauditaFayez Nureldine / AFP
A dúvida sobre os gols marcados pelo astro português ao longo de mais duas décadas de carreira foi levantada no início do mês. No centro da discussão, estão seis arremates certeiros do atacante do Al-Nassr na Arab Club Champions Cup, em 2023.
Neste sábado, Cristiano Ronaldo marcou aos 15 minutos do primeiro tempo após aproveitar uma falha na marcação. Ele invadiu a área e bateu forte, de pé direito, no canto esquerdo do goleiro Samuel Portugal, ex-Porto.
O também português João Félix marcou o segundo gol do Al-Nassr, que lidera o Campeonato Árabe com 73 pontos, contra 68 do Al Hilal. Cristiano Ronaldo continua sua corrida rumo ao milésimo gol na quarta-feira, quando o Al Nassr enfrenta Al Ettifaq.
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