Cristiano Ronaldo está perto de marcar seu milésimo gol na carreira - Divulgação / Al-Nassr

Cristiano Ronaldo está perto de marcar seu milésimo gol na carreiraDivulgação / Al-Nassr

Publicado 08/04/2026 14:59

Portugal - A contagem regressiva de Cristiano Ronaldo para o milésimo gol ganhou um novo capítulo após questionamentos levantados pelo jornal português "A Bola". A polêmica gira em torno de seis gols marcados pelo atacante na Arab Club Champions Cup de 2023, torneio em que o Al-Nassr foi campeão.



O conflito ocorre pelo fato da competição não ser reconhecida oficialmente pela Fifa, sendo tratada por sites de estatística, a exemplo do Transfermarkt, como um evento de pré-temporada. Os números do craque, com isso, variam entre 967 gols (incluindo o torneio árabe) e 961.

Essa diferença impacta diretamente a busca pela marca histórica: na contagem maior, faltam 33 gols. Já pelo critério mais rigoroso, restam 39. Visto que a entidade máxima do futebol ainda não se posicionou sobre a validade desses jogos, a indefinição permanece.



Aos 41 anos, o português marcou duas vezes na última sexta-feira (3), na vitória do Al-Nassr por 5 a 2 sobre o Al-Najma. Até o fim da temporada, Cristiano pode disputar mais 10 partidas pelo clube saudita, além da Copa do Mundo de 2026, onde tentará encurtar a distância para o milésimo antes do fim de seu contrato, em junho de 2027.

