Cristiano Ronaldo está perto de marcar seu milésimo gol na carreiraDivulgação / Al-Nassr
O conflito ocorre pelo fato da competição não ser reconhecida oficialmente pela Fifa, sendo tratada por sites de estatística, a exemplo do Transfermarkt, como um evento de pré-temporada. Os números do craque, com isso, variam entre 967 gols (incluindo o torneio árabe) e 961.
Aos 41 anos, o português marcou duas vezes na última sexta-feira (3), na vitória do Al-Nassr por 5 a 2 sobre o Al-Najma. Até o fim da temporada, Cristiano pode disputar mais 10 partidas pelo clube saudita, além da Copa do Mundo de 2026, onde tentará encurtar a distância para o milésimo antes do fim de seu contrato, em junho de 2027.
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