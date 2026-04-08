O ex-meia Paul Scholes, ídolo do Manchester United, criticou o elenco do clube, cobrou uma reformulação e opinou que o volante brasileiro Casemiro deveria ser um dos jogadores a saírem do clube. Em entrevista ao podcast "The Good, The Bad and The Football", ele elegeu a sua barca de atletas que poderiam deixar a equipe.
Além de Casemiro, Scholes também falou do zagueiro Harry Maguire, que recentemente renovou seu vínculo até 2027, Luke Shaw, Mason Mount, Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Noussair Mazraoui, Patrick Dorgu e Leny Yoro.
O ídolo afirmou que esses jogadores não possuem o nível necessário para que o United dispute o Campeonato Inglês e a Liga dos Campeões em alto nível.
Já Casemiro confirmou recentemente que sairá do clube no final da temporada, quando seu contrato se encerra. O veterano de 34 anos, que jogou os amistosos da seleção brasileira contra a França e Croácia, ainda deve disputar a Copa do Mundo, em junho e julho.
