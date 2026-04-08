Vini Jr marcou contra o Manchester City e provocou a torcida na Liga dos CampeõesPaul Ellis / AFP
Ex-jogador do Real Madrid detona postura de Vini Jr: 'Horrível'
Holandês critica simulações do brasileiro, apesar de considerá-lo 'fantástico'
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Jogadores do Fluminense apontam o que deu errado em estreia na Libertadores
Tricolor não conseguiu tirar o zero do placar diante do Deportivo La Guaira, na Venezuela
Mbappé manda recado depois de derrota nas quartas da Liga dos Campeões
Atacante marcou o gol do Real Madrid no jogo contra o Bayern de Munique
João Fonseca sofre, mas avança às oitavas do Masters de Monte Carlo
Tenista brasileiro supera Arthur Rinderknech, número 27 do ranking, por 2 a 1
Vanderlei Luxemburgo aponta erro de Jardim com Paquetá no Flamengo
Meia admite preferência pelo centro, apesar de estar jogando pela ponta direita
Torcedores do Fluminense detonam atuação do time nas redes: 'Sofrível'
Tricolor empatou em 0 a 0 contra o Deportivo La Guaira pela Libertadores