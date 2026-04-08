Charles admitiu que o confronto com Diaz pode fazer sentido dentro do momento atual da divisão - (Foto: Reprodução/UFC)

Charles admitiu que o confronto com Diaz pode fazer sentido dentro do momento atual da divisão (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 08/04/2026 10:00

Após se tornar alvo constante de críticas, Charles do Bronx decidiu se posicionar e não descartou um possível confronto contra Nate Diaz no UFC. O brasileiro, atual detentor do cinturão "BMF", comentou o cenário durante entrevista ao "Canal Encarada" e indicou que, apesar de priorizar o título linear dos leves, enxerga valor esportivo e comercial no embate diante do experiente lutador americano.



O contexto se intensificou após Nate Diaz criticar publicamente a atuação de Charles do Bronx contra Max Holloway no UFC 326 e, posteriormente, subir o tom nas provocações direcionadas ao paulista. Diante disso, Charles admitiu que o confronto pode fazer sentido dentro do momento atual da divisão.



“Estou em busca do título (dos leves), quero me tornar campeão de novo. Porém, ninguém é bobo e todo mundo faz conta. O cinturão vai ser unificado agora em junho. Então, na realidade, é um momento da gente pensar muito no que vai acontecer. Uma luta com o Nate (Diaz) seria bom? Lógico, com certeza. Por ele ter sido o cara, pelo tanto que vem falando (de mim). Ele foi um cara que vendeu muito e vai fazer a gente fazer dinheiro, vai fazer uma grande luta e muita gente vai querer ver. O mais importante é entender o jogo”, explicou Do Bronx.



A menção à unificação do cinturão - envolvendo Ilia Topuria e Justin Gaethje no card do UFC Casa Branca - reforça o momento de transição na categoria. Sem espaço imediato para disputar o título linear dos leves, Charles avalia alternativas que mantenham seu nome em evidência e o posicionem estrategicamente para uma futura oportunidade.