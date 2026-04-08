Charles admitiu que o confronto com Diaz pode fazer sentido dentro do momento atual da divisão (Foto: Reprodução/UFC)
O contexto se intensificou após Nate Diaz criticar publicamente a atuação de Charles do Bronx contra Max Holloway no UFC 326 e, posteriormente, subir o tom nas provocações direcionadas ao paulista. Diante disso, Charles admitiu que o confronto pode fazer sentido dentro do momento atual da divisão.
“Estou em busca do título (dos leves), quero me tornar campeão de novo. Porém, ninguém é bobo e todo mundo faz conta. O cinturão vai ser unificado agora em junho. Então, na realidade, é um momento da gente pensar muito no que vai acontecer. Uma luta com o Nate (Diaz) seria bom? Lógico, com certeza. Por ele ter sido o cara, pelo tanto que vem falando (de mim). Ele foi um cara que vendeu muito e vai fazer a gente fazer dinheiro, vai fazer uma grande luta e muita gente vai querer ver. O mais importante é entender o jogo”, explicou Do Bronx.
A menção à unificação do cinturão - envolvendo Ilia Topuria e Justin Gaethje no card do UFC Casa Branca - reforça o momento de transição na categoria. Sem espaço imediato para disputar o título linear dos leves, Charles avalia alternativas que mantenham seu nome em evidência e o posicionem estrategicamente para uma futura oportunidade.
Do outro lado, Nate Diaz segue como um dos nomes mais populares do esporte, mesmo afastado do MMA desde 2022. O veterano, atualmente com 40 anos, construiu grande parte de sua trajetória no UFC e, recentemente, tem mantido sua relevância com atuações no Boxe, o que amplia ainda mais o apelo midiático de um eventual retorno para enfrentar o brasileiro.
Caso o duelo seja oficializado, o confronto reuniria dois estilos contrastantes - o Jiu-Jitsu agressivo e oportunista de Charles do Bronx contra a durabilidade e o volume de golpes característicos de Nate Diaz - além de carregar forte potencial comercial, especialmente diante do histórico de provocações entre ambos.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.