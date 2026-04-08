FBRWS chega pronta para a XI Arnold Sports Fight & VI Copa Brasil de Sanda - (Foto: Divulgação)

FBRWS chega pronta para a XI Arnold Sports Fight & VI Copa Brasil de Sanda (Foto: Divulgação)

Publicado 08/04/2026 07:00

O Wushu Sanda mais uma vez marcará presença no Arnold Sports Festival South America 2026 como uma das atrações do tradicional Fight Pavilion - espaço destinado aos esportes de combate. A modalidade chega embalada pela realização da XI Arnold Sports Fight & VI Copa Brasil de Sanda, organizada pela Federação Brasileira de Wushu Sanda (FBRWS), consolidando sua relevância no cenário nacional das lutas.



O evento acontece no dia 26 de abril e promete reunir atletas de diferentes níveis e idades em uma grande celebração do esporte. A programação inclui disputas nas categorias Sanda Elite, com cinturão em jogo, além das divisões Sanda Amador e Sanda Light, contemplando desde iniciantes até competidores de alto rendimento.