FBRWS chega pronta para a XI Arnold Sports Fight & VI Copa Brasil de Sanda (Foto: Divulgação)
O evento acontece no dia 26 de abril e promete reunir atletas de diferentes níveis e idades em uma grande celebração do esporte. A programação inclui disputas nas categorias Sanda Elite, com cinturão em jogo, além das divisões Sanda Amador e Sanda Light, contemplando desde iniciantes até competidores de alto rendimento.
Outro ponto importante é que os resultados serão válidos para o ranking nacional da FBRWS, aumentando ainda mais o nível de competitividade do torneio. Junto às lutas, o evento também contará com um desafio sul-americano em categorias específicas, ampliando o intercâmbio entre atletas do continente.
"A Federação Brasileira de Wushu Sanda estará pela décima primeira vez consecutiva realizando as competições de Sanda no Arnold Sports. Este é um evento muito especial, aguardado por todos, e a cada ano a competição cresce mais. Teremos também palestras e outras atividades relacionadas ao Sanda", afirmou Lincoln Albuquerque, presidente da FBRWS.
O Wushu Sanda, também chamado por muitos como “Boxe Chinês”, é uma forma de luta moderna que combina técnicas de socos, chutes e projeções. Ele será uma das de 20 modalidades que acontecem simultaneamente no Fight Pavilion revelando talento, performance, dedicação e o verdadeiro espírito do maior evento multiesportivo da América Latina.
SERVIÇO:
XI ARNOLD SPORTS FIGHT & VI COPA BRASIL DE SANDA
Data: 26 de abril de 2026
Local: Expo Center Norte, São Paulo - SP
Inscrições: (21) 96819-7881 / www.fbrws-sanda.com.br
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