GP paga R$ 1 milhão aos campeões, dividido igualmente no masculino e no feminino (Foto: Jungle Fight)
A primeira fase do Grand Prix contará com oito lutadores e já reúne nomes de destaque dentro da organização. O atual campeão da categoria, Ernane Pimenta, está confirmado no torneio, ao lado de dois ex-campeões do Jungle Fight: Anderson “Astro da Maldade” e Henerson “Neném”.
Os confrontos da primeira fase foram definidos com base no equilíbrio técnico e no histórico recente dos atletas. O fluminense Ernane Pimenta enfrenta o paraibano Glebson Monteiro, enquanto o rondoniense Henerson Neném encara o mineiro Guilherme Almeida.
Na outra chave, o sul-mato-grossense Matheus Nogueira mede forças com o paulista Martin Farley Berzkalns. Já o sergipano Anderson “Astro da Maldade” terá pela frente o amazonense Matheus “The Monster” Araújo. Os vencedores avançam às próximas etapas do torneio, seguindo o formato eliminatório.
Além dos duelos principais, o Jungle Fight também confirmou duas lutas reservas, que podem integrar o torneio em caso de necessidade ao longo da competição. o brasiliense André Fischer enfrenta o catarinense Adolpho Luis Pereira, enquanto o paulista Gabriel Yamazaki encara o cearense Maycon Jonnie. A organização mantém, assim, alternativas imediatas para reposição de atletas, garantindo a continuidade do GP.
“O Fight do Milhão tem hoje a maior premiação do MMA latino-americano e mostra que o atleta brasileiro não precisa sair do país para mudar de vida. Com o apoio da Globo, a gente consegue dar visibilidade, estrutura, oportunidade e dinheiro para esses lutadores crescerem aqui dentro, perto da família e do público brasileiro”, afirmou Wallid Ismail, presidente do Jungle Fight.
“São Paulo é um palco especial para o Jungle Fight e para o Fight do Milhão. Foi aqui que realizamos a final da última edição, com grande resposta do público, e agora voltamos para abrir uma nova temporada. Agradeço ao prefeito Ricardo Nunes, ao ex-secretário de Turismo Rui Alves e ao vereador George Hato por investirem no esporte como ferramenta de inclusão social. Essa parceria é fundamental para seguirmos crescendo e levando grandes eventos ao público brasileiro”, completou Wallid Ismail.
Jungle Fight 149
Ibirapuera, São Paulo (SP)
Sábado, 25 de abril de 2026
Torneio Fight do Milhão Masculino:
77 kg: Ernane Pimenta (RJ) x Glabson Monteiro (PB)
77 kg: Henerson Neném (RO) x Guilherme Almeida (MG)
77 kg: Matheus Nogueira (MS) x Martin Farley Berzkalns (SP)
77 kg: Anderson “Astro da Maldade” (SE) x Matheus “The Monster” Araújo (AM)
Lutas reservas do torneio:
77 kg: André Fischer (DF) x Adolpho Luis Pereira (SC)
77 kg: Gabriel Yamazaki (SP) x Maycon Jonnie (CE)
Outras lutas do card:
66 kg: Manoel Aranha (PA) x Wanderson Santos Veloso (SP)
70 kg: Lucas Rodrigues de Souza (RJ) x Cleiton Morais (RS)
84 kg: Thiago Goulartem (RJ) x Ulisses Silva (GO)
57 kg: Guilherme Alves (SP) x Hailton Lopes (AP)
93 kg: Everton “Gigante” da Rocha (RJ) x Rodolfo dos Santos (PR)
61 kg: Enzzo Bastos (CE) x Maycon Kevin dos Santos (PA)
57.5 kg: Nathalia Pletz (RJ/MG) x Grazi Gouveia (SP)
61kg: Guilherme dos Anjos (SP) x Lucas Lima de Lima (AM)
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