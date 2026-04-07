Em expansão, Coimbra MMA quer fazer bonito no Portugal National Open - (Foto: Reprodução)

Em expansão, Coimbra MMA quer fazer bonito no Portugal National Open(Foto: Reprodução)

Publicado 07/04/2026 08:00 | Atualizado 08/04/2026 15:35

Faltando poucos dias para o Portugal National Open, marcado para 18 de abril, em Coimbra, a equipe Coimbra MMA vive um momento especial ao se preparar para competir “em casa” na abertura do Circuito Nacional Português de Jiu-Jitsu da ISBJJA. Com inscrições abertas no site www.isbjja.com, o evento já movimenta academias de todo o país - e, para quem é da cidade, o clima é ainda mais especial.



Sócia e uma das lideranças da equipe, Ana Paula destacou a empolgação dos alunos com a oportunidade. “O pessoal está muito animado! As competições são muito importantes para a gente testar os limites da academia e ter contato com atletas de outras escolas, dá aquele friozinho na barriga que a gente gosta. E claro, sabemos da importância da ISBJJA em colocar Coimbra no circuito de campeonatos do país”, afirmou.