Em expansão, Coimbra MMA quer fazer bonito no Portugal National Open(Foto: Reprodução)
Sócia e uma das lideranças da equipe, Ana Paula destacou a empolgação dos alunos com a oportunidade. “O pessoal está muito animado! As competições são muito importantes para a gente testar os limites da academia e ter contato com atletas de outras escolas, dá aquele friozinho na barriga que a gente gosta. E claro, sabemos da importância da ISBJJA em colocar Coimbra no circuito de campeonatos do país”, afirmou.
Tradicional na região, a Coimbra MMA carrega mais de 15 anos de história e se consolidou como um dos principais polos de artes marciais da cidade. Inicialmente voltada ao Jiu-Jitsu, a academia expandiu suas atividades e hoje oferece também modalidades como Muay Thai, No-Gi, Boxe e Karatê, mantendo o compromisso com a formação esportiva e o acolhimento dos alunos.
Além do fator competitivo, lutar em Coimbra representa também uma mudança importante na logística para os atletas locais. “As competições normalmente eram em Lisboa ou arredores, então o custo com transporte, alimentação e hospedagem era muito alto. Ficamos muito felizes em lutar na nossa casa e a expectativa é a melhor possível”, explicou Ana Paula.
Com o evento se aproximando, a reta final de preparação já é sentida dentro da academia. “Os treinos estão mais fortes, estamos passando informações complementares e os alunos estão vindo com mais frequência. Agora é aguardar o final das inscrições e ir com tudo”, completou.
Já a expectativa da organização é de casa cheia para o Portugal National Open 2026, que além de contar com grandes disputas Gi & No-Gi, do kids ao master, promete marcar o início de uma nova fase do Jiu-Jitsu em Portugal. As inscrições seguem abertas no site www.isbjja.com.
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