Base do Jiu-Jitsu será destaque no Campeonato Estadual Kids 2026 (Foto: ISO)
A programação será dividida em dois dias intensos de atividades. No sábado (18), entram em ação as categorias infantil e infanto-juvenil (11 a 15 anos), com atletas nascidos entre 2011 e 2015 em disputas que já carregam alto nível técnico e espírito competitivo. Já no domingo (19), será a vez dos pequenos brilharem com o festival para crianças de 4 e 5 anos (entre 6 e 12 anos opcional), rebatizado de Festival Mineirinho, além das categorias de 6 a 10 anos.
Mais do que uma competição, o Estadual Kids se consolida como uma experiência completa para jovens atletas, com foco em organização, segurança e incentivo ao crescimento dentro do esporte. A proposta da CBJJD é proporcionar um ambiente saudável, onde os pequenos possam vivenciar o Jiu-Jitsu de forma positiva, criando laços com o esporte desde cedo.
"As inscrições estão a todo vapor e o Estadual Kids 2026 promete um recorde de participantes. Dividimos o Estadual em Kids nos dias 18 e 19 de abril, e juvenil, adulto e master nos dias 27 e 28 de junho, então a expectativa para ambos é a melhor possível", afirmou Rogério Gavazza, presidente da Confederação.
Um dos destaques fica por conta do Festival Mineirinho, uma das marcas registradas dos eventos da CBJJD que chega com novo nome. Em um formato lúdico e inclusivo, a atividade promove o primeiro contato com o tatame competitivo de forma leve, envolvendo pais, professores e alunos em um clima de celebração e aprendizado.
Com vagas limitadas e grande procura, o Estadual Kids promete casa cheia em mais uma etapa do Circuito Rio Mineirinho. As inscrições seguem abertas no site cbjjd.com.br, e a recomendação é garantir participação o quanto antes para não ficar de fora de um dos eventos mais importantes da temporada para a nova geração do Jiu-Jitsu.
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