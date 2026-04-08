Base do Jiu-Jitsu será destaque no Campeonato Estadual Kids 2026 - (Foto: ISO)

Base do Jiu-Jitsu será destaque no Campeonato Estadual Kids 2026 (Foto: ISO)

Publicado 08/04/2026 08:00 | Atualizado 08/04/2026 10:47

A contagem regressiva já começou para o Campeonato Estadual Kids, terceira etapa do Circuito Rio Mineirinho de Jiu-Jitsu 2026, que acontece nos dias 18 e 19 de abril, no Club Municipal, na Tijuca. Com inscrições na última semana - através do site www.cbjjd.com.br -, o evento promete reunir jovens talentos de diferentes idades em um ambiente pensado especialmente para o desenvolvimento da base da modalidade.



A programação será dividida em dois dias intensos de atividades. No sábado (18), entram em ação as categorias infantil e infanto-juvenil (11 a 15 anos), com atletas nascidos entre 2011 e 2015 em disputas que já carregam alto nível técnico e espírito competitivo. Já no domingo (19), será a vez dos pequenos brilharem com o festival para crianças de 4 e 5 anos (entre 6 e 12 anos opcional), rebatizado de Festival Mineirinho, além das categorias de 6 a 10 anos.