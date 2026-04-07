Renato Moicano desafiou o experiente Brian Ortega para duelo no UFC (Foto: Reprodução/UFC)
O interesse no confronto tem raízes antigas. Escalados originalmente para se enfrentarem recentemente, os dois não chegaram a medir forças devido à saída de Ortega do combate. Somado a isso, o histórico entre eles adiciona um componente emocional relevante, já que o americano foi responsável pela primeira derrota profissional de Moicano.
“Tem um filho da p* com quem eu tenho uma rixa muito grande. O nome dele é Ortega. Brian Ortega, cara. Ele fugiu na primeira luta. Eu estava ganhando dele na primeira. Ele me pegou. Justo. Foi minha primeira derrota (da carreira). Mas agora eu quero vingança. Eu quero a cabeça dele. Eu quero matar esse filho da p*. Eu ia lutar com ele no mês passado (em março), mas ele saiu da luta. Precisamos resolver isso. Precisamos lutar com ele, principalmente no Brasil. Sei que o UFC está voltando para o Brasil. Então, vamos fazer Ortega vs. Moicano”, desafiou o brasileiro.
O duelo entre Renato Moicano e Brian Ortega remonta a julho de 2017, no UFC 214, quando ambos ainda atuavam nos pesos-penas. Na ocasião, "T-City" finalizou o brasileiro com uma guilhotina no terceiro round, em um combate que marcou a ascensão do americano na categoria.
Agora vivendo nova fase nos leves e vindo de vitória recente, Moicano busca não apenas se manter relevante no ranking, mas também ajustar contas com um rival direto. A possibilidade de sediar o confronto no Brasil adiciona um elemento estratégico à proposta, tanto pelo fator casa quanto pelo apelo comercial junto ao público local.
Resta saber se Brian Ortega estará disponível e disposto a aceitar o desafio. Caso o reencontro seja oficializado, o combate carrega forte narrativa de revanche e pode ter impacto direto no cenário competitivo da divisão até 70kg do UFC.
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