Renato Moicano desafiou o experiente Brian Ortega para duelo no UFC - (Foto: Reprodução/UFC)

Renato Moicano desafiou o experiente Brian Ortega para duelo no UFC (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 07/04/2026 11:00

Em alta após finalizar Chris Duncan na luta principal do UFC Vegas 115, realizado no último sábado (4), Renato Moicano já projeta seus próximos passos na divisão dos leves. Durante a coletiva pós-evento, o brasiliense indicou possíveis adversários para a sequência na carreira, mas deixou claro que um nome específico lidera sua lista: Brian Ortega.



O interesse no confronto tem raízes antigas. Escalados originalmente para se enfrentarem recentemente, os dois não chegaram a medir forças devido à saída de Ortega do combate. Somado a isso, o histórico entre eles adiciona um componente emocional relevante, já que o americano foi responsável pela primeira derrota profissional de Moicano.



“Tem um filho da p* com quem eu tenho uma rixa muito grande. O nome dele é Ortega. Brian Ortega, cara. Ele fugiu na primeira luta. Eu estava ganhando dele na primeira. Ele me pegou. Justo. Foi minha primeira derrota (da carreira). Mas agora eu quero vingança. Eu quero a cabeça dele. Eu quero matar esse filho da p*. Eu ia lutar com ele no mês passado (em março), mas ele saiu da luta. Precisamos resolver isso. Precisamos lutar com ele, principalmente no Brasil. Sei que o UFC está voltando para o Brasil. Então, vamos fazer Ortega vs. Moicano”, desafiou o brasileiro.