Karatê retorna ao Arnold Sports com expectativa de grandes lutas - (Foto: FPK)

Karatê retorna ao Arnold Sports com expectativa de grandes lutas (Foto: FPK)

Publicado 08/04/2026 09:00 | Atualizado 08/04/2026 15:31

O Karatê será novamente um dos destaques do Fight Pavilion no Arnold Sports Festival South America 2026, reforçando sua tradição dentro do maior evento multiesportivo da América Latina. Organizada pela Federação Paulista de Karatê (FPK), a modalidade promete sua maior estrutura já realizada no festival.



O Arnold Sports Open Karate 2026 - FPK acontece nos dias 24 e 25 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, com uma programação diversificada que vai além das competições tradicionais.



No dia 24 de abril, o público poderá acompanhar o Festival de Kobudo e Parakarate. O Kobudo, arte marcial tradicional de Okinawa focada no uso de armas, contará com um seminário técnico conduzido pelo departamento da FPK, abordando fundamentos, técnicas e conteúdos específicos da modalidade.