Karatê retorna ao Arnold Sports com expectativa de grandes lutas (Foto: FPK)

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O Karatê será novamente um dos destaques do Fight Pavilion no Arnold Sports Festival South America 2026, reforçando sua tradição dentro do maior evento multiesportivo da América Latina. Organizada pela Federação Paulista de Karatê (FPK), a modalidade promete sua maior estrutura já realizada no festival.

O Arnold Sports Open Karate 2026 - FPK acontece nos dias 24 e 25 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, com uma programação diversificada que vai além das competições tradicionais.

No dia 24 de abril, o público poderá acompanhar o Festival de Kobudo e Parakarate. O Kobudo, arte marcial tradicional de Okinawa focada no uso de armas, contará com um seminário técnico conduzido pelo departamento da FPK, abordando fundamentos, técnicas e conteúdos específicos da modalidade.
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Já o Parakarate será um dos momentos mais inclusivos do evento, com apresentações de atletas cadeirantes, deficientes visuais e intelectuais. A expectativa é contar com competidores de destaque em nível continental e mundial, reforçando a importância da modalidade no cenário esportivo.

No dia 25 de abril, vai ser a vez da competição de Karatê, reunindo atletas desde a categoria sub-12 até master, com disputas abertas para participantes de todo o Brasil. Para os atletas do estado de São Paulo, o torneio também terá peso importante, valendo pontuação direta para o ranking estadual da FPK.

As inscrições devem ser realizadas pelo link oficial smartdojo.app/eventos/arnold-2026, com prazo final até 17 de abril de 2026. E segundo o diretor técnico da FPK, Saito, a edição de 2026 será histórica:

"O Karatê no ano de 2026 será realizado em sua maior estrutura no evento, em torno de 900m² específicos para a modalidade nos dias 24 e 25 de abril. A gente integra tradicionalmente o Fight Pavilion desde o lançamento do evento no Brasil, e a Federação Paulista de Karatê participa da organização desde o primeiro ano, em 2017".

Seguindo o regulamento da Federação Mundial de Karatê (WKF), o evento reforça o alto nível técnico das disputas e amplia ainda mais a visibilidade da modalidade dentro do Arnold Sports Festival South America.

SERVIÇO:

OPEN KARATÊ 2026 - FPK

Data: 24 e 25 de abril de 2026
Local: Expo Center Norte, São Paulo - SP
Inscrições: smartdojo.app/eventos/arnold-2026