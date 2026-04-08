Karatê retorna ao Arnold Sports com expectativa de grandes lutas (Foto: FPK)
O Arnold Sports Open Karate 2026 - FPK acontece nos dias 24 e 25 de abril, no Expo Center Norte, em São Paulo, com uma programação diversificada que vai além das competições tradicionais.
No dia 24 de abril, o público poderá acompanhar o Festival de Kobudo e Parakarate. O Kobudo, arte marcial tradicional de Okinawa focada no uso de armas, contará com um seminário técnico conduzido pelo departamento da FPK, abordando fundamentos, técnicas e conteúdos específicos da modalidade.
Já o Parakarate será um dos momentos mais inclusivos do evento, com apresentações de atletas cadeirantes, deficientes visuais e intelectuais. A expectativa é contar com competidores de destaque em nível continental e mundial, reforçando a importância da modalidade no cenário esportivo.
No dia 25 de abril, vai ser a vez da competição de Karatê, reunindo atletas desde a categoria sub-12 até master, com disputas abertas para participantes de todo o Brasil. Para os atletas do estado de São Paulo, o torneio também terá peso importante, valendo pontuação direta para o ranking estadual da FPK.
As inscrições devem ser realizadas pelo link oficial smartdojo.app/eventos/arnold-2026, com prazo final até 17 de abril de 2026. E segundo o diretor técnico da FPK, Saito, a edição de 2026 será histórica:
"O Karatê no ano de 2026 será realizado em sua maior estrutura no evento, em torno de 900m² específicos para a modalidade nos dias 24 e 25 de abril. A gente integra tradicionalmente o Fight Pavilion desde o lançamento do evento no Brasil, e a Federação Paulista de Karatê participa da organização desde o primeiro ano, em 2017".
Seguindo o regulamento da Federação Mundial de Karatê (WKF), o evento reforça o alto nível técnico das disputas e amplia ainda mais a visibilidade da modalidade dentro do Arnold Sports Festival South America.
SERVIÇO:
OPEN KARATÊ 2026 - FPK
Data: 24 e 25 de abril de 2026
Local: Expo Center Norte, São Paulo - SP
Inscrições: smartdojo.app/eventos/arnold-2026
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