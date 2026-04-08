Mbappé lamenta gol perdido em jogo desta terça-feira (7) - Thomas Coex / AFP

Mbappé lamenta gol perdido em jogo desta terça-feira (7)Thomas Coex / AFP

Publicado 08/04/2026 11:12





"Tudo segue em aberto", escreveu o craque em postagem no Instagram. Ele foi o autor do gol que diminuiu a diferença para o clube espanhol, aos 30 minutos do segundo tempo, consolidando-se como um dos protagonistas do confronto.



LEIA MAIS: Bayern bate o Real Madrid e abre vantagem nas quartas da Liga dos Campeões O atacante Mbappé mandou um recado nas redes sociais após a derrota do seu time, o Real Madrid, para o Bayern de Munique nesta terça-feira (7) por 2 a 1, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, no Santiago Bernabéu."Tudo segue em aberto", escreveu o craque em postagem no Instagram. Ele foi o autor do gol que diminuiu a diferença para o clube espanhol, aos 30 minutos do segundo tempo, consolidando-se como um dos protagonistas do confronto.

O Real Madrid ainda teve outras chances para marcar, mas a atuação decisiva do goleiro Neuer impediu o empate. Do lado dos alemães, Luis Díaz e Harry Kane fizeram os gols que deixaram o Bayern na frente.



O jogo da volta será na próxima quarta-feira (15), às 16h, no Allianz Arena. O vencedor do confronto encara Liverpool ou PSG nas semifinais.