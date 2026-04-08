Galvão Bueno desejou forças ao amigo Luis Roberto - Reprodução / Instagram

Galvão Bueno desejou forças ao amigo Luis RobertoReprodução / Instagram

Publicado 08/04/2026 09:02





O veterano Galvão Bueno foi um dos que homenageou o amigo, em postagem nas redes sociais. "Meu querido Luis Roberto! A vida nos traz momentos difíceis, mas tenho certeza que você terá mais uma grande vitória! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação! Estarei aqui, sempre ao seu lado. Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos. Te amo, Luis Roberto! Volte bem e rápido!", disse. Rio — Uma corrente de solidariedade tomou as redes sociais após o anúncio de que o narrador Luis Roberto, da TV Globo, não participará das transmissões da Copa do Mundo devido a um diagnóstico de neoplasia na região cervical. Figuras do jornalismo esportivo desejaram forças ao colega e destacaram a sua qualidade como profissional.O veterano Galvão Bueno foi um dos que homenageou o amigo, em postagem nas redes sociais. "Meu querido Luis Roberto! A vida nos traz momentos difíceis, mas tenho certeza que você terá mais uma grande vitória! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação! Estarei aqui, sempre ao seu lado. Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos. Te amo, Luis Roberto! Volte bem e rápido!", disse.

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A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (câncer, agressivos e com potencial de metástase). Luis Roberto descobriu a doença em exames de rotina e se afastou do trabalho para tratamento médico. Considerado o principal narrador da Globo, ele viajaria para a competição disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas ficará no Brasil para tratamento.



O ex-jogador e comentarista Júnior, parceiro de Luis Roberto em diversas transmissões, também se manifestou e lembrou do início da amizade entre eles. "Amigo Luis, quando soube que você não ia fazer o jogo na estreia do Flamengo na Libertadores, pensei: 'O que aconteceu?'. Eu, que quando estreei na Copa de 1998 na França, você estava lá pra me dar aquela força ,como tem sido nesses últimos 28 anos. Certo que nunca estamos preparados para algumas situações que a vida apronta, mas pode estar certo que tudo vai se resolver e estaremos juntos ainda por muito tempo."

A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (câncer, agressivos e com potencial de metástase). Luis Roberto descobriu a doença em exames de rotina e se afastou do trabalho para tratamento médico. Considerado o principal narrador da Globo, ele viajaria para a competição disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas ficará no Brasil para tratamento.O ex-jogador e comentarista Júnior, parceiro de Luis Roberto em diversas transmissões, também se manifestou e lembrou do início da amizade entre eles. "Amigo Luis, quando soube que você não ia fazer o jogo na estreia do Flamengo na Libertadores, pensei: 'O que aconteceu?'. Eu, que quando estreei na Copa de 1998 na França, você estava lá pra me dar aquela força ,como tem sido nesses últimos 28 anos. Certo que nunca estamos preparados para algumas situações que a vida apronta, mas pode estar certo que tudo vai se resolver e estaremos juntos ainda por muito tempo."

Lédio Carmona também relembrou a amizade de anos com o narrador. "Luis Roberto é o meu primeiro amigo na televisão. Cheguei na TV Globo em 2000 e logo ficamos unha e carne. São 26 anos de amizade, ajuda mútua, conversas, conselhos, risadas e muito vinho. E daqui a pouco seguiremos juntos. Amigo, logo você estará de volta. Feliz, empolgado e pleno, como se sempre fosse fazer a sua primeira transmissão. Você ficará bom. Inteiro, como sempre foi a nossa convivência", escreveu.

Já o locutor Luiz Carlos Júnior mandou um recado de solidariedade e relembrou a história da relação deles, de quase 30 anos. "Estamos juntos rodando o mundo em grandes eventos desde a Copa de 1998. Fizemos juntos o giro do Brasil pelos Estados Unidos na semana passada e faremos outros tantos pela frente. Vai dar tudo certo, Luis Roberto. Minha amizade, meu carinho e minhas orações estão com você!", afirmou.



O narrador Everaldo Marques se manifestou. "Profissional da melhor qualidade e ser humano mais especial ainda. Vai voltar logo, ainda mais forte", disse. Recém-contratado pela Globo para o canal "ge tv", Jorge Iggor também elogiou Luis Roberto, utilizando um dos seus principais bordões. "Com fé no pé, em Deus e nos médicos. Luis é uma das melhores pessoas desse nosso meio e, com certeza, vai sair dessa ainda mais forte". "Que fique bem, o quanto antes. Poxa… Força, Luisão! Em frente, com fé", comentou Gustavo Villani.

'Tudo sob controle'

Luis Roberto, de 64 anos, tranquilizou seus seguidores e afirmou que "depois do susto, está tudo sob controle". "Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado", afirmou.



O narrador disse estar "totalmente amparado por todo o time". "Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio", declarou.