Galvão Bueno desejou forças ao amigo Luis RobertoReprodução / Instagram
O veterano Galvão Bueno foi um dos que homenageou o amigo, em postagem nas redes sociais. "Meu querido Luis Roberto! A vida nos traz momentos difíceis, mas tenho certeza que você terá mais uma grande vitória! Que Deus te abençoe e ilumine os caminhos de sua recuperação! Estarei aqui, sempre ao seu lado. Ao lado de um grande ser humano, grande profissional e amigo dos mais queridos. Te amo, Luis Roberto! Volte bem e rápido!", disse.
A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (câncer, agressivos e com potencial de metástase). Luis Roberto descobriu a doença em exames de rotina e se afastou do trabalho para tratamento médico. Considerado o principal narrador da Globo, ele viajaria para a competição disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas ficará no Brasil para tratamento.
O ex-jogador e comentarista Júnior, parceiro de Luis Roberto em diversas transmissões, também se manifestou e lembrou do início da amizade entre eles. "Amigo Luis, quando soube que você não ia fazer o jogo na estreia do Flamengo na Libertadores, pensei: 'O que aconteceu?'. Eu, que quando estreei na Copa de 1998 na França, você estava lá pra me dar aquela força ,como tem sido nesses últimos 28 anos. Certo que nunca estamos preparados para algumas situações que a vida apronta, mas pode estar certo que tudo vai se resolver e estaremos juntos ainda por muito tempo."
O narrador Everaldo Marques se manifestou. "Profissional da melhor qualidade e ser humano mais especial ainda. Vai voltar logo, ainda mais forte", disse. Recém-contratado pela Globo para o canal "ge tv", Jorge Iggor também elogiou Luis Roberto, utilizando um dos seus principais bordões. "Com fé no pé, em Deus e nos médicos. Luis é uma das melhores pessoas desse nosso meio e, com certeza, vai sair dessa ainda mais forte". "Que fique bem, o quanto antes. Poxa… Força, Luisão! Em frente, com fé", comentou Gustavo Villani.
'Tudo sob controle'
O narrador disse estar "totalmente amparado por todo o time". "Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio", declarou.
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