Luis Roberto é narrador da Globo - João Miguel Júnior/Globo

Luis Roberto é narrador da GloboJoão Miguel Júnior/Globo

Publicado 07/04/2026 19:00

Rio - Luis Roberto não participará das transmissões da TV Globo na Copa do Mundo de 2026. O narrador, de 64 anos, foi diagnosticado com neoplasia na região cervical após realizar exames de rotina e se afastou do trabalho para tratamento médico.

"Depois do susto, está tudo sob controle. Tenho ao meu lado o que a ciência tem de melhor. Melhores médicos, hospitais. Tenho uma família amorosa seguindo ao meu lado. Em quase 40 anos na Globo, aprendi que essa casa jamais desampara os seus", disse Luis Roberto.

A neoplasia é o crescimento anormal e descontrolado de células, formando tumores que podem ser benignos (não cancerosos) ou malignos (câncer, agressivos e com potencial de metástase). O narrador viajaria para a competição disputada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, mas ficará no Brasil para tratamento.

"Estou plenamente amparado por todo nosso time. Ficar ausente por esse período que engloba a Copa é um desafio enorme, mas o maior de todos é vencer esta etapa. Esse é o meu foco. Com fé em Deus e na ciência, em breve estaremos de volta à vida normal. Obrigado a todos por tanto carinho e apoio", declarou.