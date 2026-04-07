Luis Roberto é narrador da GloboJoão Miguel Júnior/Globo
Luis Roberto se afasta das transmissões para tratamento médico e fica fora da Copa do Mundo
Narrador da Globo foi diagnosticado com neoplasia na região cervical
Auxiliar admite 'gostinho um pouco amargo' no empate do Vasco
Bruno Lazaroni acredita que o time produziu para sair com a vitória sobre o Barracas Central
Zubeldía lamenta baixa produtividade do Fluminense em estreia na Libertadores: 'Deveríamos ter feito mais'
Tricolor teve mais volume, mas criou pouco e empatou sem gols com o Deportivo La Guaira
Puma avalia empate do Vasco na Sul-Americana: 'Não é mau resultado'
Cruz-Maltino foi a campo com um time alternativo para enfrentar o Barracas Central na Argentina
Samuel Xavier admite falta de inspiração do Fluminense em estreia: 'Libertadores é complicada'
Tricolor empatou sem gols com o Deportivo La Guaira, nesta terça-feira (7), na Venezuela
Intercâmbio: Botafogo recebe delegação de academia de futebol do Vietnã
Partes firmaram uma parceria em janeiro
Fábio bate recorde e se torna jogador mais velho a jogar na Libertadores
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