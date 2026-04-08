Hansi Flick, técnico do Barcelona - Josep Lago / AFP

Hansi Flick, técnico do BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 08/04/2026 22:51

Hansi Flick criticou a arbitragem da derrota do Barcelona para o Atlético de Madrid por 2 a 0 , nesta quarta-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. O treinador do time catalão reclamou de um lance envolvendo o goleiro Juan Musso e o defensor Marc Pubill.

"O VAR estava muito focado para o Atlético. Era um cara alemão, obrigado à Alemanha (Hansi Flick também é alemão). Não entendo o que aconteceu naquela situação em que o goleiro inicia a jogada e o defensor (Pubill) para com a mão e depois volta a jogar".

"Para mim, é claramente cartão vermelho, ou duplo amarelo, e há um cartão vermelho e pênalti. E talvez isso tivesse mudado de forma completamente diferente. É assim, temos de aceitar isso".

O lance em questão ocorreu no início da etapa complementar. O goleiro do Atlético de Madrid tinha um tiro de meta para cobrar e tocou para Pubill, que usou a mão para ajeitar a bola antes da cobrança. O defensor já havia sido amarelado no fim do primeiro tempo, o que poderia resultar em expulsão e pênalti para o Barcelona.



Jogando com um a menos durante toda a segunda etapa, o Barcelona foi derrotado por 2 a 0, com gols de Álvarez e Sorloth. O jogo de volta será na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), no estádio Riyadh Air Metropolitano.