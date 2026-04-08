Arboleda não foi titular nenhuma vez sob comando de Roger Machado - Rubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo

Arboleda não foi titular nenhuma vez sob comando de Roger MachadoRubens Chiri e Paulo Pinto/São Paulo

Publicado 08/04/2026 20:00 | Atualizado 08/04/2026 20:19

Rio - O São Paulo iniciou nesta quarta-feira (8) o processo de rescisão do contrato do zagueiro Arboleda. O equatoriano, de 34 anos, desapareceu no último sábado (4) e não responde aos contatos oficiais do clube, que enviou uma notificação oficial cobrando seu retorno ao clube ou alguma justificativa pelos dias de ausência em até 24 horas, de acordo com o "ge".

Arboleda não respondeu a notificação do São Paulo dentro do prazo. Por isso, o clube abriu processo para pedir a rescisão unilateral do vínculo caso o jogador não volte em até dez dias. Insatisfeito, o equatoriano desejava ser negociado e desapareceu após o clube paulista recusar abrir negociações com o Vasco e o Internacional, que fizeram sondagens, segundo a "ESPN".

O equatoriano perdeu espaço após a chegada de Roger Machado e isso teria motivado o pedido para sair. Após o sumiço, Arboleda mudou seu número de celular, recebeu itens pessoais trazidos da capital paulista por um amigo e teve um carro da marca Porsche bloqueado pela Justiça, ao declarar que o São Paulo quitaria uma dívida sua de R$ 800 mil.

Contratado em 2017, Arboleda soma 359 jogos, 24 gols e seis assistências pelo São Paulo. O zagueiro fez parte das conquistas dos títulos do Campeonato Paulista de 2021, Copa do Brasil de 2023 e Supercopa do Brasil de 2024. Na atual temporada, soma 11 jogos e uma assistências. Ele atuou em seis partidas do Brasileirão e cinco do Paulistão.