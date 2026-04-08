Renato Gaúcho no clássico com o Botafogo, em São Januário - André Durão / Ge

Renato Gaúcho no clássico com o Botafogo, em São JanuárioAndré Durão / Ge

Publicado 08/04/2026 17:21

Rio - A ausência de Renato Gaúcho na estreia do Vasco na Sul-Americana não passou despercebida pelos argentinos. Após o empate sem gols com o Barracas Central , na terça-feira (7), em Buenos Aires, o meio-campista Dardo Miloc criticou a ausência do treinador.

"Não passou despercebido porque, obviamente, foi notícia. Mas aí está também o aspecto cultural, não? Eu, como argentino, nunca havia escutado que um líder faltasse à condução ou que resolvessem dessa maneira. Me chamou a atenção, sim", disse Dardo Miloc.

Renato Gaúcho optou por não viajar e permaneceu no Rio de Janeiro com parte do time principal. O Vasco viajou para Buenos Aires com time alternativo e conseguiu empatar com o Barracas Central na estreia na Sul-Americana. A competição é vista como prioridade.

Quem comandou o Vasco foi o auxiliar Marcelo Salles, ao lado de Bruno Lazaroni. O planejamento já estava definido anteriormente. A ideia da comissão técnica é aproveitar a Sul-Americana como vitrine para reservas e jovens da base, além de preservar os principais jogadores.

Não é a primeira vez que Renato Gaúcho toma esse tipo de decisão. Em 2025, quando comandava o Fluminense, o treinador também não viajou para o jogo contra o Unión Española, do Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Com o empate na estreia, o Vasco somou um ponto. O Cruz-Maltino volta a atuar na Sul-Americana na próxima terça-feira (14), contra o Audax Italiano, em São Januário. Antes disso, enfrenta o Remo, no sábado (11), às 16h30 (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.