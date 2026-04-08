Vasco inaugurou o busto de Pai Santana no museu de São Januário - Divulgação/Vasco

Vasco inaugurou o busto de Pai Santana no museu de São JanuárioDivulgação/Vasco

Publicado 08/04/2026 16:55 | Atualizado 08/04/2026 16:57

Rio - O Vasco inaugurou nesta quarta-feira (8) um busto em homenagem a Pai Santana. O histórico ex-massagista criou forte conexão com o clube, onde se tornou ídolo da torcida e da instituição. O tributo fica localizado no museu de São Januário.

Nascido em Andrelândia (MG), Eduardo Santana morreu no dia 1º de novembro de 2011, vítima de uma insuficiência respiratória decorrente de uma pneumonia. Massagista, pai de santo e ex-boxeador, Santana chegou ao Vasco em 1953 e é considerado um ídolo do clube.

Pai Santana também teve passagens por Botafogo, Fluminense, Bahia e Seleção Brasileira, mas ficou marcado pela identificação com o Vasco. O massagista se tornou um ídolo da torcida e têm cânticos e bandeirões em homenagem até hoje.

Pai Santana tinha alguns rituais, como acender velas no vestiário vascaíno e estender a bandeira do Vasco no gramado. Durante a passagem pelo Vasco, ficou conhecido por ter feito "trabalhos espirituais" para beneficiar o Cruz-Maltino em jogos decisivos nas décadas de 1970, 80 e 90.