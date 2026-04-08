Lukas Zuccarello entrou no segundo tempo contra o Barracas Central - Matheus Lima / Vasco

Lukas Zuccarello entrou no segundo tempo contra o Barracas CentralMatheus Lima / Vasco

Publicado 08/04/2026 08:09





"Empate amargo, mas grato a Deus pela oportunidade de poder vestir a camisa do Vasco. Continuamos em busca do objetivo. Ao Vasco, tudo", escreveu o meia. Rio — O jogador Lukas Zuccarello, destaque da base do Vasco, entrou no jogo desta terça-feira (7), contra o Barracas Central, na estreia da Copa Sul-Americana, no segundo tempo. Em publicação nas redes sociais, o atleta lamentou o empate em 0 a 0 , admitiu que o gostou ficou "amargo", mas agradeceu pela oportunidade."Empate amargo, mas grato a Deus pela oportunidade de poder vestir a camisa do Vasco. Continuamos em busca do objetivo. Ao Vasco, tudo", escreveu o meia.

Na partida, o técnico Renato Gaúcho, que não viajou à Argentina, enviou uma delegação formada principalmente por reservas e jogadores da base. Zuccarello aproveitou a oportunidade e fez sua estreia no time titular em 2026. Ele já havia disputado minutos da Copa Sul-Americana em 2025, contra o Lanús, sob o comando de Fábio Carille.



No início de 2026, o Cruz-Maltino pagou R$ 550 mil ao Sport para passar a ter posse de 75% dos direitos econômicos do jovem jogador de 19 anos, que está no clube desde 2022. Ele teve o seu contrato renovado até 2028.