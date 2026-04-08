Carlos Cuesta recebeu primeira chance no Vasco desde a chegada de Renato Gaúcho

Rio - Um dos destaques do Vasco na última temporada, Carlos Cuesta sofreu com lesões e perdeu espaço em 2026. O zagueiro colombiano recebeu a primeira chance desde a chegada do técnico Renato Gaúcho no empate sem gols com o Barracas Central, da Argentina, na terça-feira (7), fora de casa, pela Sul-Americana, e busca ganhar sequência.
Recuperado de problemas físicos, Carlos Cuesta não tinha jogado ainda desde a chegada de Renato Gaúcho. O zagueiro colombiano recebeu a primeira chance na estreia na Sul-Americana, que servirá de uma vitrine para reservas e jovens da base. No empate com o Barracas Central, parte dos titulares ficaram no Rio de Janeiro, assim como Renato, que foi substituído pelo auxiliar.
Carlos Cuesta aproveitou a oportunidade. O zagueiro atuou ao lado de Lucas Freitas e do jovem Walace Falcão, e cumpriu bem o papel de experiente. O jogador, de 27 anos, trouxe segurança para o sistema defensivo e foi um dos destaques positivos do time alternativo. Ao todo, foram oito ações defensivas, com três interceptações, quatro cortes e uma recuperação de bola, segundo o "SofaScore".
Contratado em 2025, Cuesta chegou ao Vasco por empréstimo junto ao Galatasaray, da Turquia. O zagueiro teve impacto imediato e se firmou entre os titulares. Pilar da campanha do vice da Copa do Brasil de 2025, o jogador soma 25 jogos, dois gols e uma assistência. No início deste ano, o Cruz-Maltino renovou o empréstimo até o fim do ano e desembolsou 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões). 