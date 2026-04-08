José Martínez em ação durante jogo do Corinthians, no Maracanã - Pablo Porciuncula / AFP

José Martínez em ação durante jogo do Corinthians, no MaracanãPablo Porciuncula / AFP

Publicado 08/04/2026 12:29

Rio - De olho em reforços, o Vasco tem interesse na contratação de José Martínez, ex-volante do Corinthians. O venezuelano está livre no mercado desde que rescindiu o vínculo com o Timão, em fevereiro. As informações são da 'ESPN'.

O jogador deixou o time paulista após uma série de episódios de indisciplina. O estopim foi uma lesão sofrida durante as férias. Ele não comunicou ao departamento médico e, quando se reapresentou, com atraso, foi detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O meio-campista passou por cirurgia e só poderá voltar a atuar perto do fim da temporada. Além do Cruz-Maltino, dois clubes norte-americanos estão de olho no atleta.

José Martínez fez dois gols e deu duas assistências em 70 jogos pelo Corinthians, 52 como titular.

