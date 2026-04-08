Abel Ferreira (de colete branco) após recreativo do PalmeirasReprodução/YouTube TV Palmeiras

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Colômbia - Abel Ferreira protagonizou um momento divertido em um treino recreativo do Palmeiras. Em vídeo publicado no canal do clube no YouTube nesta quarta-feira (8), o treinador deu um carrinho para marcar e logo em seguida é possível ouvir um apito. Com bom humor, os jogadores pedem impedimento.
No vídeo divulgado no YouTube, é possível ver jogadores e o próprio técnico próximos a um monitor com lances do treino. Após uma pergunta sobre impedimento, Abel e o meia Maurício gesticulam que não houve.
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"Ah, estava impedido, Abel estava debaixo da trave ali. Tem o VAR, vocês viram no VAR, está gravado, vocês viram que estava impedido", brincou o lateral-esquerdo Arthur.
"O Abel não. Nada. Conclusão do VAR: gol legal. Confirmado", disso o zagueiro Bruno Fuchs, também com bom humor.