Abel Ferreira (de colete branco) após recreativo do Palmeiras - Reprodução/YouTube TV Palmeiras

Abel Ferreira (de colete branco) após recreativo do PalmeirasReprodução/YouTube TV Palmeiras

Publicado 08/04/2026 21:30

Colômbia - Abel Ferreira protagonizou um momento divertido em um treino recreativo do Palmeiras. Em vídeo publicado no canal do clube no YouTube nesta quarta-feira (8), o treinador deu um carrinho para marcar e logo em seguida é possível ouvir um apito. Com bom humor, os jogadores pedem impedimento.

No vídeo divulgado no YouTube, é possível ver jogadores e o próprio técnico próximos a um monitor com lances do treino. Após uma pergunta sobre impedimento, Abel e o meia Maurício gesticulam que não houve.

FOI PARA O VAR!



O Patrão marcou no recreativo do último treino antes da estreia na #Libertadores e gerou polêmica. O que vocês acham? pic.twitter.com/h1eRacAEcI — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 8, 2026

"Ah, estava impedido, Abel estava debaixo da trave ali. Tem o VAR, vocês viram no VAR, está gravado, vocês viram que estava impedido", brincou o lateral-esquerdo Arthur.

"O Abel não. Nada. Conclusão do VAR: gol legal. Confirmado", disso o zagueiro Bruno Fuchs, também com bom humor.