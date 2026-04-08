Árbitro relatou que Abel Ferreira o teria chamado de "cagão" - Cesar Greco/Palmeiras

Árbitro relatou que Abel Ferreira o teria chamado de "cagão"Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 08/04/2026 15:57

Rio - Técnico do Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por expulsões em duas partidas, contra Fluminense e São Paulo. A pena a ser decretada pode ser de uma a seis partidas de suspensão.

Ambas as denúncias enquadram Abel no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), descrito por "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras". Se o julgamento definir que a infração foi de pequena gravidade, a suspensão pode ser substituída por uma advertência, evitando que o treinador perca jogos pelo Palmeiras.

Contra o Fluminense , em fevereiro, o comandante foi expulso após o fim da partida por "se dirigir à assistente e ao 4º árbitro de forma ríspida, grosseira e gesticulando com os braços e batendo palmas de forma irônica e proferindo as seguintes palavras de forma acintosa: 'vocé é cega não viu que o lateral era para nosso time c..., vocês nunca veem nada p...'", segundo o árbitro Felipe Fernandes de Lima.

No clássico com o São Paulo, o juiz Anderson Daronco relatou que Abel foi expulso aos 33 minutos do segundo tempo por "reclamar de forma insistente com gestos e palavras contra as decisões da arbitragem. Após a expulsão, o mesmo me ofendeu com as seguintes palavras: 'seu cagão'". O árbitro acrescentou que o português ainda teria chutado uma bola em sinal de protesto contra a punição.

O Palmeiras, que também responde a denúncia no STJD referente ao jogo contra o São Paulo — enquadrado no artigo 206, por atrasar o retorno do intervalo —, divulgou imagens contestando as decisões da arbitragem e defendendo o seu treinador. A data do julgamento ainda não foi confirmada, mas deve acontecer até o dia 19 de abril.