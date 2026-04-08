Rio - Sem espaço no Fluminense, Riquelme pode ser emprestado para ganhar maior minutagem. Os representantes do atacante vão se reunir com a diretoria em breve para tratar a possibilidade. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
Aos 19 anos, o garoto não é relacionado para jogos do profissional desde janeiro, quando esteve no banco de reservas diante do Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Antes, foi escalado entre os titulares contra Madureira e Boavista.
Cria de Xerém, ele recebeu mais oportunidades no início do ano passado, especialmente com Mano Menezes e Renato Gaúcho. Ao todo, somou uma assistência em 22 jogos.
Riquelme, que está integrado ao elenco sub-20, tem contrato com o Fluminense até agosto de 2030.
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