Riquelme em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Riquelme em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/04/2026 15:54

Rio - Sem espaço no Fluminense , Riquelme pode ser emprestado para ganhar maior minutagem. Os representantes do atacante vão se reunir com a diretoria em breve para tratar a possibilidade. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Aos 19 anos, o garoto não é relacionado para jogos do profissional desde janeiro, quando esteve no banco de reservas diante do Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Antes, foi escalado entre os titulares contra Madureira e Boavista.



Cria de Xerém, ele recebeu mais oportunidades no início do ano passado, especialmente com Mano Menezes e Renato Gaúcho. Ao todo, somou uma assistência em 22 jogos.