Marcelo conversou com Romário sobre Fluminense e Real Madrid - Reprodução / Romário TV

Marcelo conversou com Romário sobre Fluminense e Real MadridReprodução / Romário TV

Publicado 08/04/2026 13:17

relação com o treinador já era ruim antes do episódio que marcou o fim de sua segunda passagem pelo Tricolor.

Marcelo contou novos detalhes sobre sua saída conturbada do Fluminense por causa do desentendimento com Mano Menezes , no fim do empate em 2 a 2 com o Grêmio, em novembro de 2024. O ex-jogador revelou que aque marcou o fim de sua segunda passagem pelo Tricolor.

Marcelo, inclusive, negou que o problema foi a insatisfação por entrar nos acréscimos da partida.



"Foi uma situação difícil para mim, porque eu estava com bastante tempo já no Fluminense, tinha conquistado alguns títulos importantes. Mas a situação ali foi bem simples. Eu nunca tinha falado isso, mas o que aconteceu ali é simples. Ele não falava comigo, durante os treinamentos, não tinha conversa comigo, não tinha nada para melhorar, não falava nada comigo", contou em entrevista a Romário.



"E naquele momento ele me abraçou falando comigo, e eu falei: 'Cara, não precisa fazer isso porque normalmente você não fala comigo'. Ele foi, me empurrou e falou que eu não ia entrar".



Empurrão de Mano encerra ciclo de Marcelo no Fluminense



Marcelo estava pronto para entrar quando falou para Mano, que se irritou. O técnico imediatamente empurrou o jogador e mandou-o voltar para o banco porque não ia mais entrar.



"Eu fiquei quieto, porque eu respeito sempre os mais velhos. Poderia ter feito alguma coisa mais grave, mas pelo respeito que eu tenho pelo Fluminense e pelos torcedores, eu preferi ficar na minha, calado, e levar um empurrão para casa, mas está tudo bem", completou.



Por causa do episódio no Maracanã, Marcelo rescindiu o contrato com o Tricolor no dia seguinte. Entretanto, o lateral garantiu que isso não manchou a relação que tem com o clube que o revelou e citou a honra de dar o nome ao estádio do CT da base, em Xerém.







