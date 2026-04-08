Marcelo conversou com Romário sobre Fluminense e Real MadridReprodução / Romário TV
Marcelo relembra briga com Mano Menezes no Fluminense: 'Não falava comigo'
Ex-lateral diz que não havia diálogo com o treinador antes de episódio em jogo contra o Grêmio
Empurrão de Mano encerra ciclo de Marcelo no Fluminense
Fluminense reclama de arbitragem na Libertadores: 'É sempre assim'
Jogadores viram o Tricolor prejudicado em dois lances decisivos: pênalti e expulsão
Sem espaço, Riquelme pode ser emprestado pelo Fluminense
Atacante quer receber maior minutagem e saída não está descartada
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Jogadores do Fluminense apontam o que deu errado em estreia na Libertadores
Tricolor não conseguiu tirar o zero do placar diante do Deportivo La Guaira, na Venezuela
Torcedores do Fluminense detonam atuação do time nas redes: 'Sofrível'
Tricolor empatou em 0 a 0 contra o Deportivo La Guaira pela Libertadores
Zubeldía lamenta baixa produtividade do Fluminense em estreia na Libertadores: 'Deveríamos ter feito mais'
Tricolor teve mais volume, mas criou pouco e empatou sem gols com o Deportivo La Guaira
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