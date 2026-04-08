Jogadores ficaram na bronca com arbitragem de Deportivo La Guaira x Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Jogadores ficaram na bronca com arbitragem de Deportivo La Guaira x FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 08/04/2026 16:16

a não expulsão de Osio por falta em Castilho porque quem recebeu o cartão amarelo foi outro jogador adversário, Rivero.

O Fluminense não foi eficiente e ficou no 0 a 0 com o Deportivo La Guaira, da Venezuela, ao estrear na Libertadores de 2026. Mas além da falta de pontaria e criatividade, a arbitragem foi motivo de reclamação por parte dos jogadores, que ficaram inconformados com um pênalti não marcado e, Rivero.

"A gente reclamou com ele na hora da falta. Falamos: 'o cara saiu correndo para se esconder e você não viu'. Quando o numero 4 (Rivero) levanta e o juiz dá o cartão, ele mesmo se acusa 'para mim?'. O juiz cooperou muito ao deixar o jogo lento, essas trocas de faltas, parou muito o jogo e complicou para gente", disse Samuel Xavier ao canal Jornada 1902, após a partida.



Para John Kennedy, Osio já deveria ter sido expulso antes, na falta que gerou o primeiro cartão amarelo.

"No cartão amarelo que ele tomou já era para ser expulso, por causa de uma entrada acima do tornozelo. Falaram para a gente, quando fizemos a reunião sobre arbitragem, que acima do tornozelo é expulsão", reclamou o atacante.



John Kennedy também lembrou um possível pênalti por bola na mão. O lance aconteceu aos sete minutos do segundo tempo, num cruzamento que bateu no cotovelo de Osio, que estava caído. O VAR chegou a chamar para revisão, mas o árbitro José Javier Burgos não marcou a infração.



"Também teve pênalti claro, não deram também. Contra o Fluminense é sempre assim, não dá mais para voltar atrás. O jogo já foi, é pensar no Fla-Flu e no Bolívar para classificar bem", completou.