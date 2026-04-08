"Uma lástima a nossa estreia na Libertadores. Atuação pífia de todo o time. Desperdiçamos dois pontos importantíssimos contra o time mais fraco do grupo", afirmou um seguidor. "Um dos piores jogos que já vi em toda minha vida. Sofrível, o adversário estava implorando pra tomar um gol e o Fluminense não teve capacidade de fazer", escreveu um homem.
Tricolores também criticaram a disposição do time. "Alguém avisa aí que isso não é Campeonato Carioca não! Essa atuação hoje foi uma vergonha", afirmou uma torcedora. "Poupar para isso é brincadeira", contestou um internauta. "Horrível o que fizeram em campo hoje", opinou um seguidor. Quem também se manifestou foi o cantor Ferrugem. "Jogaram sem sangue. Sinceramente, não entendi nada."
O Fluminense volta a campo para enfrentar o Flamengo neste sábado (11), às 18h30, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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