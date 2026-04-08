Jemmes, Savarino e John Kennedy ficaram chateados com o desempenho do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Os jogadores do Fluminense não ficaram satisfeitos com o empate sem gols com o Deportivo La Guaira, na Venezuela, na última terça-feira (7), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Jemmes e Savarino lamentaram a atuação e apontaram o que deu errado na estreia no torneio continental. O Tricolor até teve o domínio do confronto, mas não conseguiu tirar o zero do placar. 
"Tínhamos uma grande expectativa, mas não fizemos o nosso melhor jogo. Mesmo assim, poderíamos ter saído com os três pontos. Faltou ser mais eficaz, aproveitar as chances que tivemos. O adversário soube se defender bem, encaixou a marcação. Agora, vamos trabalhar ainda mais para corrigir os erros e ganhar os próximos jogos", disse o zagueiro. 
"Foi um jogo muito difícil, num campo muito pesado. Não conseguimos mostrar nosso futebol. Zubeldía me dá essa liberdade de entrar no meio, juntar com Lucho, com John. A conexão no ataque não funcionou, espero que possamos melhorar no próximo jogo", ponderou o meia-atacante. 
John Kennedy foi outro que mostrou ter ficado chateado com o desempenho: "Não estamos felizes. Queríamos os três pontos, mas infelizmente paramos em duas defesas espetaculares do goleiro. Criamos, mas paramos nele. Foi muito bem".
O próximo compromisso do Fluminense na Libertadores será contra o Independiente Rivadavia (ARG), quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. Antes, o Tricolor fará clássico com o Flamengo, no sábado (11), às 18h30, também no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. 
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Jemmes, Savarino e John Kennedy ficaram chateados com o desempenho do Fluminense
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