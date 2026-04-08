Jemmes, Savarino e John Kennedy ficaram chateados com o desempenho do Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Jemmes, Savarino e John Kennedy ficaram chateados com o desempenho do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 08/04/2026 11:42

"Tínhamos uma grande expectativa, mas não fizemos o nosso melhor jogo. Mesmo assim, poderíamos ter saído com os três pontos. Faltou ser mais eficaz, aproveitar as chances que tivemos. O adversário soube se defender bem, encaixou a marcação. Agora, vamos trabalhar ainda mais para corrigir os erros e ganhar os próximos jogos", disse o zagueiro.

"Foi um jogo muito difícil, num campo muito pesado. Não conseguimos mostrar nosso futebol. Zubeldía me dá essa liberdade de entrar no meio, juntar com Lucho, com John. A conexão no ataque não funcionou, espero que possamos melhorar no próximo jogo", ponderou o meia-atacante.

John Kennedy foi outro que mostrou ter ficado chateado com o desempenho: "Não estamos felizes. Queríamos os três pontos, mas infelizmente paramos em duas defesas espetaculares do goleiro. Criamos, mas paramos nele. Foi muito bem".

O próximo compromisso do Fluminense na Libertadores será contra o Independiente Rivadavia (ARG), quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos. Antes, o Tricolor fará clássico com o Flamengo , no sábado (11), às 18h30, também no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.