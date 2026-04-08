Expectativa é por disputas de alto nível e fortes emoções no Superestadual de Judô (Foto: Georgia Souza / CBJ)
A programação inclui quatro competições com caráter estadual: disputas individuais e por equipes em todas as classes (Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior e Veteranos), além do Absoluto, que terá premiação total de R$ 7 mil, e o Kata.
O principal destaque será a classe Sênior, que contará com 105 inscritos, incluindo 22 atletas que conquistaram medalhas internacionais representando a seleção brasileira desde a última temporada.
“O ano de 2025 foi de grandes triunfos internacionais para os atletas do Judô Rio, com mais de 100 medalhas conquistadas em todas as classes, e o começo de 2026 tem sido ainda mais brilhante”, afirmou o presidente da FJERJ, Leonardo Lara.
“Mas não podemos esquecer que os primeiros passos de todo sucesso internacional, por maior que seja, são dados a nível estadual. Por isso que a Federação se esforça ao máximo para que eventos como o Superestadual estejam à altura dos grandes eventos internacionais em termos de estrutura e organização, contribuindo decisivamente para a formação e desenvolvimento de atletas que viajarão o mundo representando o vitorioso Judô brasileiro”, completou o dirigente.
Entre os nomes confirmados na classe Sênior estão atletas com resultados recentes em competições internacionais, como Giovanna dos Santos, medalhista em etapas de Grand Prix, e Ana Gabrielle Soares, que subiu ao pódio em torneios Sub-21 ao longo de 2025.
A abertura acontece na sexta-feira (10), às 16h30, com a disputa de Kata para faixas pretas, seguida pelas lutas individuais da classe Sênior. No sábado (11), a partir das 9h, serão realizados os combates das demais classes, além do Absoluto. O encerramento, no domingo (12), também a partir das 9h, terá as disputas por equipes e o Kata para faixas marrons e Dangai.
O Campeonato Superestadual de Judô 2026 conta com patrocínio da Light, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Rio de Janeiro, e é organizado pelo Instituto Opus Vitae em parceria com a FJERJ.
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