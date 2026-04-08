Expectativa é por disputas de alto nível e fortes emoções no Superestadual de Judô - (Foto: Georgia Souza / CBJ)

Expectativa é por disputas de alto nível e fortes emoções no Superestadual de Judô (Foto: Georgia Souza / CBJ)

Publicado 08/04/2026 15:00 | Atualizado 08/04/2026 15:50

O Campeonato Superestadual de Judô será realizado entre os dias 10 e 12 de abril, no na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico da Barra da Tijuca, com entrada franca para o público. O evento reúne cerca de 1.000 inscrições de atletas de 52 agremiações filiadas à Federação de Judô do Estado do Rio de Janeiro.



A programação inclui quatro competições com caráter estadual: disputas individuais e por equipes em todas as classes (Sub-13, Sub-15, Sub-18, Sub-21, Sênior e Veteranos), além do Absoluto, que terá premiação total de R$ 7 mil, e o Kata.