Vini Jr usou as redes sociais para demonstrar confiança na remontada - Oscar del Pozo/AFP

Vini Jr usou as redes sociais para demonstrar confiança na remontadaOscar del Pozo/AFP

Publicado 08/04/2026 15:07

Rio - O Real Madrid largou em desvantagem nas quartas de final da Liga dos Campeões. Após perder para o Bayern de Munique por 2 a 1 , na terça-feira (7), dentro de casa, o time espanhol se complicou e precisará buscar a virada na Alemanha. Nas redes sociais, Vini Jr demonstrou fé na virada merengue e mostrou confiança para reviravolta.

"Estamos vivos! Temos que acreditar!", postou o ponta, invocando a mística que insiste em cercar o Real Madrid nas noites de Liga dos Campeões. Duramente criticado por sua atuação contra o Bayern , Vini precisará ser mais oportunista na partida de volta, visto que perdeu uma chance clara de gol, de frente para o goleiro Neuer, quando o jogo já estava 2 a 0 para os alemães.

Com a diferença diminuída pelo gol de Mbappé, que selou o 2 a 1 como placar final, uma remontada madridista no jogo de volta, em Munique, ficou um pouco mais acessível. Qualquer vitória do Real por um gol de diferença leva o confronto para os pênaltis e um triunfo por dois gols ou mais é suficiente para classificar os merengues.

Porém, do outro lado, tem um Bayern de Munique que, para muitos, é considerado o melhor time do mundo no momento. O 'rolo compressor' da Baviera tem um elenco estrelado — com nomes como Luis Díaz e Harry Kane, autores dos gols da ida contra o Real — e foi a segunda melhor equipe da fase de liga. Sem contar que, nas oitavas, eliminou a Atalanta-ITA com um sonoro 10 a 2 no agregado.

A partida de volta entre Real Madrid e Bayern de Munique será na próxima quarta-feira (15), às 16h (de Brasília). As equipes disputam a vaga nas semifinais da Liga dos Campeões na Allianz Arena, casa do Bayern, em Munique, na Alemanha.