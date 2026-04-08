Luis Suaréz em ação pelo Inter Miami - Patricia de Melo Moreira / AFP

Luis Suaréz em ação pelo Inter MiamiPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 08/04/2026 19:21 | Atualizado 08/04/2026 20:12

Uruguai - Luis Suárez não fechou as portas para retornar à seleção uruguaia para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao jornal "Ovación", o atacante do Inter Miami revelou que, embora tenha anunciado sua aposentadoria da Celeste em setembro de 2024, não descarta vestir a camisa do país no Mundial.

"Se precisarem de mim, nunca direi não à seleção", afirmou o jogador. Com a Copa se aproximando, a declaração reforça que o desejo de ser útil ao Uruguai supera qualquer mágoa passada.

O maior artilheiro da Celeste, com 69 gols marcados, se emocionou ao descrever o sentimento de estar longe da equipe nacional e admitiu o impacto da decisão em sua motivação no esporte: "Desde que me retirei da seleção, a chama do futebol foi se apagando para mim".

Segundo o craque, sua saída visava abrir espaço para novos talentos, mas o desejo de servir o país permanece inalterado enquanto estiver em atividade. O possível retorno, no entanto, esbarra no clima tenso com o técnico Marcelo Bielsa.

Após deixar a equipe, Suárez criticou publicamente o comportamento do treinador, relatando falta de diálogo e um ambiente de convivência difícil durante a Copa América de 2024. Na ocasião, o atacante afirmou que Bielsa sequer cumprimentava os atletas, o que gerou um desgaste na autoridade do técnico, embora o comandante tenha optado por não prolongar o embate público.