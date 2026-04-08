Diogo Barbosa é o novo reforço do Juventude - Foto: Divulgação

Diogo Barbosa é o novo reforço do JuventudeFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 19:23

O Juventude acertou nesta quarta-feira (8) a contratação de Diogo Barbosa, campeão da Libertadores pelo Fluminense. O lateral esquerdo de 33 anos já foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e pode estrear. Ele chega ao clube gaúcho sem custos, com contrato até o fim de 2026

O lateral irá disputar a Copa Sul Sudeste, a Série B e a Copa do Brasil. A sua estreia poderá ocorrer já nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Diogo Barbosa é mais uma contratação do pacotão de reforços do Juventude para 2026. O atleta irá disputar posição com os recém contratados Wadson e Patryck Lanza, além do experiente Alan Ruschel.

Revelado pelo Vasco, o lateral teve no Fluminense sua época mais vitoriosa no futebol carioca. Diogo Barbosa atuou no Tricolor de 2023 até 2025. No total, somou um gol e três assistências em 67 jogos. O jogador fez parte do elenco campeão da Libertadores em 2023 e da Recopa Sul Americana em 2024.