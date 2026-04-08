Diogo Barbosa é o novo reforço do JuventudeFoto: Divulgação
Clube da Série B oficializa contratação de lateral campeão pelo Fluminense
Diogo Barbosa chega ao Juventude sem custos, até o fim de 2026
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