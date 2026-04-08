Roberto Firmino comemora vitória pelo Al SaddAl-Sadd / X
Firmino brilha no Catar e acumula nove participações em gols nos últimos dez jogos
Atacante marcou novamente na vitória do Al Sadd por 3 a 1
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