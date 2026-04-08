Roberto Firmino comemora vitória pelo Al Sadd - Al-Sadd / X

Roberto Firmino comemora vitória pelo Al SaddAl-Sadd / X

Publicado 08/04/2026 17:36 | Atualizado 08/04/2026 17:39

Catar - Mais uma rodada do Campeonato do Catar e mais uma vez Roberto Firmino decisivo pelo Al Sadd. Após marcar no clássico contra o Al Rayyan, o atacante brasileiro voltou a balançar as redes nesta quarta-feira (8), na vitória por 3 a 1 sobre o Al Sailiya. E chegou ao 12º gol na temporada e a nove participações diretas em gols nos últimos 10 jogos. O resultado ampliou a vantagem da equipe na liderança, agora com cinco pontos à frente do vice Al Shamal.

Mesmo fora de casa, o Al Sadd controlou a partida desde o início. Logo aos 10 minutos, o capitão Akram Afif abriu o placar com um chute no canto esquerdo do goleiro. Na sequência, o atacante catari recebeu belo passe de Firmino e ampliou. Afif ainda teve a chance de marcar o hat-trick, mas desperdiçou o pênalti. Aos 70 minutos, Firmino recebeu a bola do compatriota Paulo Otávio e, de primeira, estufou as redes. Na reta final, a equipe da casa diminuiu a vantagem, mas já era tarde.

"Fico muito feliz por marcar um gol importante para a sequência do campeonato. Na última partida, deixamos dois pontos escaparem no fim, então nosso único objetivo era sair com a vitória. Temos dois jogos decisivos pela frente e sabemos da importância dessa vitória fora de casa. Agora é focar no duelo contra o Al Hilal. Com o resultado de hoje, só dependemos de nós mesmos para levantar a taça. Com a benção de Deus, vamos seguir trabalhando para terminar o ano com muitas alegrias", disse.

O Al Sadd volta a campo na próxima segunda-feira (13), quando enfrentará o Al Hilal, fora de casa, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia. Em caso de classificação, a equipe vai encarar o Vissel Kobe, do Japão, na próxima fase. Pelo Campeonato do Catar, o time volta a jogar em casa em duelo direto com o vice-líder Al Shamal, o que pode encaminhar o título.