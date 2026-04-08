Neymar em campo pelo Santos - Léo Piva / Santos FC

Neymar em campo pelo SantosLéo Piva / Santos FC

Publicado 08/04/2026 16:26

contrato firmado com Neymar para o pagamento de uma dívida de R$ 90,5 milhões, que, segundo o requerimento, utiliza o clube para fins de proteção política pessoal e fere o estatuto da instituição. Rio - O procurador e sócio do Santos, Ivan Luduvice, protocolou um pedido de impedimento contra o presidente Marcelo Teixeira, acusando-o de gestão temerária. De acordo com a "ESPN", o foco da denúncia é o, que, segundo o requerimento, utiliza o clube para fins de proteção política pessoal e fere o estatuto da instituição.

O documento aponta que o acordo estabelece uma "cláusula de barreira" desproporcional: caso Teixeira não seja reeleito, o pai de Neymar teria o direito de executar a dívida integralmente de forma antecipada. Além disso, o CT Meninos da Vila foi oferecido como garantia real, medida que, de acordo com Luduvice, exigiria aprovação obrigatória do Conselho Deliberativo, o que não ocorreu.

O procurador classifica a manobra como um desvio de finalidade que expõe o principal ativo de formação do Peixe ao risco de expropriação. Internamente, o Santos minimiza a iniciativa. O clube sustenta que um associado isolado não possui legitimidade para solicitar o afastamento de membros do Comitê de Gestão, sendo necessário o apoio de ao menos 20% dos conselheiros.

Além do afastamento imediato de Marcelo Teixeira, o requerimento pede a anulação da aprovação das contas de 2025. Luduvice contesta o parecer do Conselho Deliberativo, alegando que o aumento nas despesas e o crescimento das obrigações tributárias foi ignorado.