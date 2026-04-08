Lucas Vergne - Matheus Lima/Vasco

Lucas VergneMatheus Lima/Vasco

Publicado 08/04/2026 22:14

Rio - Lucas Vergne, que ocupava o cargo de coordenador de análise de desempenho do Vasco , aceitou uma proposta do Corinthians e deixou o Cruz-Maltino. Por meio das redes sociais nesta quarta-feira (8), ele confirmou a saída do clube carioca.

O profissional estava no Gigante da Colina desde 2017 e foi um pedido de Fernando Diniz, conforme informou o 'Uol' primeiramente. O treinador esteve à frente do Vasco entre maio de 2025 e fevereiro de 2026. Os dois também trabalharam juntos na primeira passagem do técnico ao Cruz-Maltino, em 2021.

Diniz foi anunciado como o novo técnico do Corinthians na segunda-feira (6). O auxiliar Léo Porto e o preparador físico Wagner Bertelli chegaram com o treinador ao Timão.