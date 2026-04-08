Désiré Doué comemora gol na Liga dos Campeões - Franck Fife / AFP

Désiré Doué comemora gol na Liga dos CampeõesFranck Fife / AFP

Publicado 08/04/2026 20:02 | Atualizado 08/04/2026 20:14

França - Désiré Doué foi um dos grandes protagonistas na vitória do PSG por 2 a 0 sobre o Liverpool, nesta quarta-feira (8), pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Ao abrir o placar no Parque dos Príncipes, o atacante francês garantiu a vantagem para o time da casa e carimbou seu nome na história do torneio ao igualar uma marca de Kylian Mbappé.

O jogador chegou aos 7 gols marcados exclusivamente em fases eliminatórias da competição antes de completar 21 anos, mesmo feito alcançado por Mbappé no início da carreira. Como Doué só celebrará seu aniversário em junho, ele terá a oportunidade de se isolar no topo desta lista caso balance as redes novamente nos próximos compromissos desta edição.



Além de igualar o ex-camisa 7 do clube parisiense, o gol desta quarta-feira o colocou em outra prateleira seleta: ele se tornou o sexto jogador mais jovem a alcançar a marca de 10 gols na história geral da Liga dos Campeões.

Com a vitória por 2 a 0, o PSG larga na frente por uma vaga nas semifinais e confirma a ascensão de sua joia no cenário europeu.