Vini Jr provoca Simeone no clássico entre Real Madrid e Atlético de MadridOscar del Pozo/AFP
Campeão do mundo critica Vini Jr: 'Provoca sem parar; depois chora'
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