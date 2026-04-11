Vídeo do momento da confusão, que aconteceu próximo ao estádio do PaysanduReprodução / X
Imagens que circulam nas redes sociais mostram os momentos em o tumulto começou, com homens depredando um ônibus. Relatos apontam que policiais agiram para dispersar a confusão, que aconteceu próximo ao estádio do Paysandu.
VIOLÊNCIA: Torcedores de Remo, Vasco e Paysandu entram em confronto horas antes de jogo em Belém— Pesquisas Eleições (@EleicaoBr2026) April 11, 2026
Uma briga generalizada entre torcidas organizadas foi registrada na tarde deste sábado (11) na avenida Almirante Barroso, em Belém, poucas horas antes do duelo entre Remo e Vasco… pic.twitter.com/CZQRPROY3e
As cenas causaram pânico entre pedestres na região. A reportagem tenta contato com a Polícia Militar do Pará para mais detalhes do caso.
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