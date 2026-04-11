Vídeo do momento da confusão, que aconteceu próximo ao estádio do Paysandu - Reprodução / X

Vídeo do momento da confusão, que aconteceu próximo ao estádio do PaysanduReprodução / X

Publicado 11/04/2026 18:06

Torcedores do Vasco e Remo protagonizaram cenas de violência na Avenida Almirante Barroso, em Belém, Pará, na tarde deste sábado (11), horas antes do jogo entre as duas equipes, no Mangueirão.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram os momentos em o tumulto começou, com homens depredando um ônibus. Relatos apontam que policiais agiram para dispersar a confusão, que aconteceu próximo ao estádio do Paysandu.